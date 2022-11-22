DÜNYA
22 Kasım 2022 - 15:24

Yurt dışında yaşamak isteyenler dikkat! Devlet 30 bin euro / 575 bin lira ev parası veriyor! Vatandaşlık da bedava

Yurt dışında yaşamak isteyen ancak yeterli bütçesi olmayanlara 30 bin euro hibe verilecek. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

DÜNYA
22 Kasım 2022 - 15:24
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Yurt dışında yaşamak isteyenler dikkat! Devlet 30 bin euro / 575 bin lira ev parası veriyor! Vatandaşlık da bedava


Türkiye’de yaşayan birçok kişi yurt dışında çalışma ve yaşama hayali kuruyor. Daha iyi iş imkanlarında çalışıp daha yüksek gelir elde etmek isteyenler ailesini de alıp farklı ülkelerde yaşamaya gidiyor. Avrupa’daki bazı ülkelerde bütçe dostu hatta bir euroya kadar satılan evler bulunuyor. Son olarak İtalya’nın güneyinde yer alan Puglia’daki Presicce kasabası, bölgede yaşayanlara boş bir konut ve oturma izni alabilmeleri için 30 bin Euro yani Türk Lirasıyla 575 bin lira ödeme yapacağını açıkladı.

Hükümet 30 bin Euro hibe ediyor

İtalya’nın güneyindeki tarihi Pressicce kasabası yeni sakinleri için 30 bin euroya kadar ödeme yapacak. Bu tutar Türk Lirası ile 575 bin liraya denk geliyor. Yapılacak anlaşma ile satışa çıkan evlerin fiyatı ise yaklaşık 25 bin eurodan başlıyor. Böylelikle devlet tarafından bölgeye gelenlere bir ev satın alabilmeleri için uygun ücret veriliyor.



Bahsi geçen kasaba, asıl sahipleri tarafından uzun süre önce terk edilmiş. Burayı yeniden canlandırmak için böyle bir adım atılıyor.

Bölgede Santa Maria di Leuca’nın kumlu plajları ve berrak suları da dikkat çekiyor. Yetkililer nakit teşvik ödemesinin, yeni doğanların her yıl daha da azaldığı ve nüfusu az kişi kalan kasabalarına yeni bir soluk getirilmesini umut ediyor.

Başvurular başlayacak

Yetkililer, bu bölgede yaşamayı kabul edenlere 30 bin Euro ödeme yapacak. Anlaşmanın detayları belli oldu fakat yetkililer ilerleyen günlerde belediyenin internet sitesi üzerinden başvuruları açacak. Yetkili isimlerden Palese, buraya taşınıp terk edilmiş evlerden satın almak isteyenlere 30 bin euroya kadar nakit para teklif edeceklerini, bu finansmanın ikiye bölünerek bir bölümüyle ev satın alınacağı kalanıyla da evin yenileneceğini söyledi.

Teşvikten yararlanabilmek için alıcıların Presicce’de yaşaması ve 1991 yılından önce inşa edilmiş ve yetkililer tarafından belirlenmiş mülklerden birini satın alması gerekiyor. Belediyenin sağlayacağı 30 bin euroluk teşvik ile ortalama 50 metrekarelik bir konut 25 bin euroya satın alınabiliyor. Kalan tutarla da ev yenilenerek ceplerinden herhangi bir para çıkmadan ev sahibi olma imkanı tanınıyor.

Bu bölgede yaşamayı kabul edenler aynı zamanda vatandaşlık ve oturma izni de alabilecekler. Başvurulara ilişkin detaylı bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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