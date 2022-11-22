Yurt dışında yaşamak isteyenler dikkat! Devlet 30 bin euro / 575 bin lira ev parası veriyor! Vatandaşlık da bedava

Türkiye’de yaşayan birçok kişi yurt dışında çalışma ve yaşama hayali kuruyor. Daha iyi iş imkanlarında çalışıp daha yüksek gelir elde etmek isteyenler ailesini de alıp farklı ülkelerde yaşamaya gidiyor. Avrupa’daki bazı ülkelerde bütçe dostu hatta bir euroya kadar satılan evler bulunuyor. Son olarak İtalya’nın güneyinde yer alan Puglia’daki Presicce kasabası, bölgede yaşayanlara boş bir konut ve oturma izni alabilmeleri için 30 bin Euro yani Türk Lirasıyla 575 bin lira ödeme yapacağını açıkladı.
Hükümet 30 bin Euro hibe ediyorİtalya’nın güneyindeki tarihi Pressicce kasabası yeni sakinleri için 30 bin euroya kadar ödeme yapacak. Bu tutar Türk Lirası ile 575 bin liraya denk geliyor. Yapılacak anlaşma ile satışa çıkan evlerin fiyatı ise yaklaşık 25 bin eurodan başlıyor. Böylelikle devlet tarafından bölgeye gelenlere bir ev satın alabilmeleri için uygun ücret veriliyor.
Bahsi geçen kasaba, asıl sahipleri tarafından uzun süre önce terk edilmiş. Burayı yeniden canlandırmak için böyle bir adım atılıyor. Bölgede Santa Maria di Leuca’nın kumlu plajları ve berrak suları da dikkat çekiyor. Yetkililer nakit teşvik ödemesinin, yeni doğanların her yıl daha da azaldığı ve nüfusu az kişi kalan kasabalarına yeni bir soluk getirilmesini umut ediyor.