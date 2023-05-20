Yurt dışındaki temsilciliklerde ikinci tur için oy verme işlemleri başladı!







RANDEVUYA ALMAYA GEREK YOK











OYLAR ANKARA'YA GELECEK

OY VERME TARİHLERİ UZATILDI

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi, hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine ikinci tura ertelendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan ikinci seçim takvimi için çalışmalar sürüyor. Yurt dışı diplomatik misyonlarda oy kullanma işlemleri başladı ve 24 Mayıs'a kadar devam edecek. Temsilciliğiniz dışında oy kullanmak isterseniz 28 Mayıs saat 17:00'ye kadar Gümrükte oy kullanmalısınız. Dış temsilciliklerde oy kullanma, o temsilciliğe duyurulan tarih aralığı içinde hem hafta içi hem de hafta sonu yerel saat ile 09:00'dan 21:00'a kadar, başkonsolosluğa bağlı şehirlerde ise yerel saat ile 09:00'dan 18:00 arası yapılır.Yabancı seçmenler, belirlenen temsilciliklerde veya sandıkların bulunduğu gümrük kapılarında oy kullanabilirler. Bu işlem için herhangi bir yerden randevu almaya gerek yoktur.Yurt dışındaki misyonlarda oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar, diplomatlar tarafından YSK'nın öngördüğü usullere uygun olarak yoğun güvenlik altında Türkiye'ye teslim edilecek. Bu oy pusulaları, Yurtdışı İlçe Seçim Komisyonu Başkanı tarafından Ankara'da bulunan ATO Congresium Fuar Merkezi'nde güvenli bir alana bırakılacaktır.Türkiye'de sandıklar, 28 Mayıs saat 17.00'de sandıklar kapandıktan sonra diğer sandıklar ile beraber aynı anda açılacak. Sayım ve oylama, yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılır. YSK, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta 20-24 Mayıs tarihlerinde oy kullanma süresinin uzatılmasına karar verdi. Daha önce 20-21 Mayıs bu ülkeler için oy verme dönemi olarak duyurulmuştu. CHP, süreyi 2 günden 5 güne çıkarmak için YSK'ya başvurdu. Bu kararın ardından Türk vatandaşlarına ikinci tur seçimlerde oy kullanmak için beş gün süre verilecek.