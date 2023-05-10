Yurt dışından gelen oy torbaları 7 kilitli odada muhafaza altına alındı!













İMZALI TUTANAKLAR TESLİM EDİLDİ

Diplomatik misyonlarda oylama 9 Mayıs'ta sona erecek. Sandıklara mühürlendikten sonra, Seçim Komisyonu'nun gözetiminde sandıklar, Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenli seferleri ile kurye ve aynı zamanda siyasi parti temsilcileri eşliğinde İstanbul Havalimanı'na taşındı. Oy sandıkları, yedi kilidi olan bir çelik kapılı odada tutulmaya başlandı.Görevliler tarafından uçaktan alınan oy pusulalarının bulunduğu mühürlü çanta apronda bekleyen araca yerleştirildi. Oy pusulası, görevliler nezaretinde havalimanında ilçe başkanına getirildi. Yurt dışından getirilen oy sandıkları, İstanbul Havalimanı'nda yedi anahtarla açılan çelik kapılı odada hakim gözetiminde muhafaza edildi.Ayrıca yetkililerle birlikte parti temsilcilerine de imzalı tutanaklar verildi. Oy torbaları daha sonra Arnavutköy'deki Geçici Gümrük Kapısı Seçim Komisyonu tarafından Ankara'daki Yabancılar İlçe Seçim Komisyonu'na teslim edilecek.Gümrük kapılarında oy kullanma 14 Mayıs'a kadar devam ettirilecek. İstanbul'a gün boyu sandıklar gelmeye devam ediyor.Bilindiği üzere yurt dışında oylamada kalan mühürlü poşetler yarın saat 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaştırılacak. Diplomatik misyonlarda oylama 9 Mayıs'ta sona erdi. Oylama, 14 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında yapılacak.