GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 17:29

Yurt dışından gelen oy torbaları 7 kilitli odada muhafaza altına alındı!

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde yabancı misyonlarda kullanılan oyların bir kısmı Türkiye'ye getirildi.

GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 17:29
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Yurt dışından gelen oy torbaları 7 kilitli odada muhafaza altına alındı!


 Diplomatik misyonlarda oylama 9 Mayıs'ta sona erecek. Sandıklara mühürlendikten sonra, Seçim Komisyonu'nun gözetiminde sandıklar, Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenli seferleri ile kurye ve aynı zamanda siyasi parti temsilcileri eşliğinde İstanbul Havalimanı'na taşındı. Oy sandıkları, yedi kilidi olan bir çelik kapılı odada tutulmaya başlandı.

Yurt dışından gelen oy torbaları 7 kilitli odada muhafaza altına alındı



 Görevliler tarafından uçaktan alınan oy pusulalarının bulunduğu mühürlü çanta apronda bekleyen araca yerleştirildi. Oy pusulası, görevliler nezaretinde havalimanında ilçe başkanına getirildi. Yurt dışından getirilen oy sandıkları, İstanbul Havalimanı'nda yedi anahtarla açılan çelik kapılı odada hakim gözetiminde muhafaza edildi.

Yurt dışından gelen oy torbaları 7 kilitli odada muhafaza altına alındı

İMZALI TUTANAKLAR TESLİM EDİLDİ

 Ayrıca yetkililerle birlikte parti temsilcilerine de imzalı tutanaklar verildi.

 Oy torbaları daha sonra Arnavutköy'deki Geçici Gümrük Kapısı Seçim Komisyonu tarafından Ankara'daki Yabancılar İlçe Seçim Komisyonu'na teslim edilecek.

Yurt dışından gelen oy torbaları 7 kilitli odada muhafaza altına alındı

Gümrük kapılarında oy kullanma 14 Mayıs'a kadar devam ettirilecek. İstanbul'a gün boyu sandıklar gelmeye devam ediyor.

Yurt dışından gelen oy torbaları 7 kilitli odada muhafaza altına alındı

Bilindiği üzere yurt dışında oylamada kalan mühürlü poşetler yarın saat 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaştırılacak. Diplomatik misyonlarda oylama 9 Mayıs'ta sona erdi. Oylama, 14 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında yapılacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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