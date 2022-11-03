GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 15:46

Yurt dışından telefon getirmek hayal oldu! IMEI kayıt ücretine rekor zam

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt altına alınmasına yarayan IMEI kayıt ücretine zam geldi. Yüzde 122 oranında yapılan zam 2023 yılında cepleri yakacak.

GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 15:46
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yurt dışından telefon getirmek hayal oldu! IMEI kayıt ücretine rekor zam


Türkiye’de son dönemde telefon fiyatlarının artmasıyla birçok kişi yurt dışından telefon satın alarak burada IMEI numarasını kayıt ettiriyor. 2022 yılında 2 bin 732 lira olarak uygulanan IMEI kayıt ücretine zam geldi. Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 2023 yılı vergi, harç ve ceza zamları belli oldu. Böylelikle 2023 yılında uygulanacak IMEI kayıt ücretine de rekor oranda zam gelmiş oldu.

2023 IMEI kayıt ücretine rekor zam

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ekim ayı enflasyon rakamı açıklandı. Bunun yanında 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veri de belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergi Usul kaynaklı artırma ya da azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında zamlanacak.



Yurt dışından getirilen telefonların kayıt altına alınma ücreti ise yeniden değerleme oranıyla çok yüksek bir rakama çıktı. 2022 yılında 2 bin 732 lira olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti, 2023 yılında 6 bin 90 TL olarak uygulanacak. Buna göre yurt dışından telefon satın alarak Türkiye’ye getiren bir kişi, cihazını burada kullanabilmek için tam 6 bin 90 lira kayıt ücreti ödeyecek.

Hükümet tarafından yurt dışından getirilen telefonlar için katı kurallar uygulanmaya başladı. Önceki haftalarda gündeme gelen IMEI klonlama konusu sorun oluşturmuştu. Ancak hükümet bu konuda düğmeye basarak, mevcut düzende 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alınmayan cihazların pasife alınma süresi 1 yıla indirildi. Bu nedenle 1 yıl boyunca sinyal alınmayan, arama yapılmayan ya da SMS gönderilmeyen telefonların IMEI kaydı iptal ediliyor.

IMEI kayıt ücretinin 6 bin liraya çıkması ardından vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Türkiye’de telefonların pahalı olması nedeniyle yurt dışından telefon alıp, kaydını yaptırıp çok daha uygun fiyata sahip olan kişiler, artık bunun için yeniden düşünmek zorunda kalacak. Yeni IMEI kayıt ücreti 2023 yılı itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

IMEI numarası nedir?

IMEI numarası, tüm cep telefonlarında bulunan bir kimlik numarasıdır. Bu numara ile tıpkı kimlik kartlarında olduğu gibi cihaza benzersiz bir tanımlama sunmaktadır. IMEI numarası olmayan telefonlar bir süre sonra kullanıma kapatılmaktadır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Koop Bakkal ne zaman, hangi illerde açılacak? Koop Bakkal bayisi nasıl olunur?
Koop Bakkal ne zaman, hangi illerde açılacak? Koop Bakkal bayisi nasıl olunur?
Son dakika: Tokat depremle sarsıldı! Deprem çevre illerden hissedildi! AFAD son dakika duyurusu yaptı
Son dakika: Tokat depremle sarsıldı! Deprem çevre illerden hissedildi! AFAD son dakika duyurusu yaptı
Araç sahipleri bu dümene kanmayın: E-Devlet'ten hemen kontrol edin, paranız yanmış olabilir
Araç sahipleri bu dümene kanmayın: E-Devlet'ten hemen kontrol edin, paranız yanmış olabilir
Cezaevi firarisi polislere ateş açtı! Özel harakat saklandığı evde kıskıvrak yakaladı
Cezaevi firarisi polislere ateş açtı! Özel harakat saklandığı evde kıskıvrak yakaladı
Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: Hesaplarınızı kontrol edin tarım destek ödemeleri yatmaya başladı! TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat
Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: Hesaplarınızı kontrol edin tarım destek ödemeleri yatmaya başladı! TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına çifte zam kapıda! Depolarınızı doldurmak için son 2 gün
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına çifte zam kapıda! Depolarınızı doldurmak için son 2 gün
Son Haberler
Tiktok'ta Cristiano Ronaldo ile canlı yayında olduğunu sanan Mehmet Ali Erbil alay konusu oldu!
Tiktok'ta Cristiano Ronaldo ile canlı yayında olduğunu sanan Mehmet...
Gönül Dağı dizisinde rol alan Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Gönül Dağı dizisinde rol alan Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle...
Melisa Döngel yine nefesleri kesti! Beyaz mini elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Melisa Döngel yine nefesleri kesti! Beyaz mini elbiseli pozu beğeni...
Dünyanın en seksi kadınından nefes kesen pozlar! Olivia Culpo yarı çıplak pozuyla herkesi büyüledi
Dünyanın en seksi kadınından nefes kesen pozlar! Olivia Culpo yarı...
Koop Bakkal ne zaman, hangi illerde açılacak? Koop Bakkal bayisi nasıl olunur?
Koop Bakkal ne zaman, hangi illerde açılacak? Koop Bakkal bayisi nasıl...
Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu sevgilisi Ezgi Tanır ile evlilik dünyasına adım attı!
Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu sevgilisi Ezgi Tanır...
Adana'da öğrencinin hayatını öğretmen kurtardı! Öğretmen, boğazına şeker kaçan öğrenciye heimlich manevrası yaparak kurtardı
Adana'da öğrencinin hayatını öğretmen kurtardı! Öğretmen, boğazına...
Son dakika: Tokat depremle sarsıldı! Deprem çevre illerden hissedildi! AFAD son dakika duyurusu yaptı
Son dakika: Tokat depremle sarsıldı! Deprem çevre illerden hissedildi!...
Araç sahipleri bu dümene kanmayın: E-Devlet'ten hemen kontrol edin, paranız yanmış olabilir
Araç sahipleri bu dümene kanmayın: E-Devlet'ten hemen kontrol edin,...
Son Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeniden ekranlarda boy gösterecek! Nisa Bölükbaşı'nın rol alacağı dizi açıklandı
Son Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeniden ekranlarda boy gösterecek!...
Bu iddia ortalığı fena karıştıracak! Bülent Ersoy'dan sonra şimdi yeni konser iddiası! Kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan'la ilgili söylenenler Süper Starı çok kızdıracak
Bu iddia ortalığı fena karıştıracak! Bülent Ersoy'dan sonra şimdi...
Ayça Ayşin Turan o soru karşısında göz yaşlarını tutamadı:
Ayça Ayşin Turan o soru karşısında göz yaşlarını tutamadı: "Çocukluğum...
Gelin düğünde damada tekme savurdu! Kick boks yapan gelin herkesi şaşırttı
Gelin düğünde damada tekme savurdu! Kick boks yapan gelin herkesi şaşırttı
14 yaşındaki lise öğrencisi beton mikserin altında kalarak yaşamını yitirdi! Acılı aile sinir krizi geçirdi
14 yaşındaki lise öğrencisi beton mikserin altında kalarak yaşamını...
Yüksek enflasyon asgari ücrete kallavi zammı getirecek! Yüzde 60-70'lik zam ile 2023 asgari ücreti netleşiyor
Yüksek enflasyon asgari ücrete kallavi zammı getirecek! Yüzde 60-70'lik...