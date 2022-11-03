Yurt dışından telefon getirmek hayal oldu! IMEI kayıt ücretine rekor zam







2023 IMEI kayıt ücretine rekor zam







IMEI numarası nedir?

Türkiye’de son dönemde telefon fiyatlarının artmasıyla birçok kişi yurt dışından telefon satın alarak burada IMEI numarasını kayıt ettiriyor. 2022 yılında 2 bin 732 lira olarak uygulanan IMEI kayıt ücretine zam geldi. Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 2023 yılı vergi, harç ve ceza zamları belli oldu. Böylelikle 2023 yılında uygulanacak IMEI kayıt ücretine de rekor oranda zam gelmiş oldu.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ekim ayı enflasyon rakamı açıklandı. Bunun yanında 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veri de belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergi Usul kaynaklı artırma ya da azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında zamlanacak.Yurt dışından getirilen telefonların kayıt altına alınma ücreti ise yeniden değerleme oranıyla çok yüksek bir rakama çıktı. 2022 yılında 2 bin 732 lira olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti, 2023 yılında 6 bin 90 TL olarak uygulanacak. Buna göre yurt dışından telefon satın alarak Türkiye’ye getiren bir kişi, cihazını burada kullanabilmek için tam 6 bin 90 lira kayıt ücreti ödeyecek. Hükümet tarafından yurt dışından getirilen telefonlar için katı kurallar uygulanmaya başladı. Önceki haftalarda gündeme gelen IMEI klonlama konusu sorun oluşturmuştu. Ancak hükümet bu konuda düğmeye basarak, mevcut düzende 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alınmayan cihazların pasife alınma süresi 1 yıla indirildi. Bu nedenle 1 yıl boyunca sinyal alınmayan, arama yapılmayan ya da SMS gönderilmeyen telefonların IMEI kaydı iptal ediliyor. IMEI kayıt ücretinin 6 bin liraya çıkması ardından vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Türkiye’de telefonların pahalı olması nedeniyle yurt dışından telefon alıp, kaydını yaptırıp çok daha uygun fiyata sahip olan kişiler, artık bunun için yeniden düşünmek zorunda kalacak. Yeni IMEI kayıt ücreti 2023 yılı itibarıyla uygulanmaya başlayacak.IMEI numarası, tüm cep telefonlarında bulunan bir kimlik numarasıdır. Bu numara ile tıpkı kimlik kartlarında olduğu gibi cihaza benzersiz bir tanımlama sunmaktadır. IMEI numarası olmayan telefonlar bir süre sonra kullanıma kapatılmaktadır.