Yurtdışında oy verme işlemi sona erdi: İkinci turda ilk tura göre daha fazla kişi oy kullandı!







İLK TURDA KULLANILAN OY SAYISI: 1 MİLYON 839 BİN 461







GÜMRÜK OYLAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi, hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine ikinci tura ertelendi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur oylamanın ardından yurt dışındaki misyonlarda ve aynı zamanda gümrüklerde oy kullanma işlemleri 20 Mayıs'ta başladı. Yüksek Seçim Komisyonu, dün saat 23.00 itibariyle yurt dışında toplamda 1 milyon 889 milyon 398 seçmenin oy kullandığını açıkladı.Yurtdışında ilk tur oylama 28 Nisan'da başladı ve 9 Mayıs'ta sona erdi.YSK tarafından açıklanan kesin sonuçlara göre ilk turda toplamda 1 milyon 691 bin 287 kişi seçmen olarak sandığa gitti ve 12 gün boyunca oy kullandı. Bu seçmenler 14 Mayıs günü 1 milyon 676 bin 268 rakamında geçerli oy kullandı. Sadece 15.000 geçersiz oy vardı. Yurtdışı seçimlerine katılım oranı ise verilere göre yüzde 49,40 oldu. Gümrükler ilk sandıkta 148 bin 847 kişi oylarını kullandı, bunların 146 bin 847'sinin geçerli oy olarak çıktığı belirtilirken, 1 bin 336'sı geçersiz oy olarak sayıldı. Gümrüklerdeki katılımın yüzde 4,33 olduğu bildirildi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için kullanılan yabancı ve gümrük oylarının toplam sayılarının da 1 milyon 839 bin 461 oldu.Yurtdışı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oylama sona erdi. Gümrük işlemleri 28 Mayıs günü saat 17:00'ye kadardır.