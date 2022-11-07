Yürüyüşe diye çıkardı, 1700 rakım yükseklikte evlilik teklif etti!













UNUTULMAYACAK BİR ANI!

Konya'daki Keldağ Yangın Gözetleme Kulesine tırmanan doğasever bir grubun içinde bulunan çifte sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Tırmanışa Konya'dan gelen 30 yaşında ki mühendis Hüseyin Özalp, kendisiyle beraber tırmanışa gelen 24 yaşındaki diş asistanı sevgilisi Sedef Özavcı'ya 1700 rakımda evlilik teklifinde bulunda. Keldağ Yangın Gözetleme Kulesi'nin önünde doğaseverler ile buluşan Hüseyin Özalp, odundan yapılmış kalp figürü içine girip kız arkadaşının önünde diz çöktü.Hüseyin Özalp'in “Şu anda bulunduğumuz yükseklik bin 700. Güneşe hiç bu kadar yakın olmadık. Ama hiçbir zaman seni benim ısıttığım kadar ısıtmadı, seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?” sorusu karşısında şaşıran kız arkadaşı ise "Evet" yanıtını verdi.Hüseyin Özalp, , “Çok sevinçliyiz. Hiç unutamayacağımız bir anı oldu” sözleriyle arkadaşlarına teşekkürlerini sundu. Sedef Özavcı ise, "1 yıldır Konya'da yaşıyorum. Erkek arkadaşım ile beraber Beyşehir’de treeking etkinliğine geldik. Güzel bir evlilik teklifi aldım. Çok güzel bir organizasyondu. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, aynı zamanda çok şaşırdım” dedi.