MAGAZİN
25 Nisan 2023 - 04:12

Yüsra Geyik yeni tarzı gündemde

32 yaşındaki Yüsra Geyik ünlü bir markanın reklam yüzü oldu.

MAGAZİN
25 Nisan 2023 - 04:12
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Yüsra Geyik yeni tarzı gündemde


    Henüz çocuk yaşlarda 'Arka Sokaklar' dizisinde Zeliş rolü ile ün kazanan Yüsra Geyik, şimdi Show Tv'de ekranlara gelen 'aile' dizisinde yer alıyor. Yağmur karakterine hayat veren dizinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya bulunuyor. 

Geyik



Geyik, son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündem oluyor.

Geyik

Bugünlerde yeni anlaşma yaptığı bir marka için objektife üstsüz giydiği kot ceketi ile poz veren Geyik'e çok sayıda yorum ve beğeni yağdı. Sevenleri, üstsüz pozlarını 'çok iddialı' olarak yorumladı.

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