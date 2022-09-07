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07 Eylül 2022 - 22:58

Yusuf Demir ve Mathias Ross Galatasaray'da

Galatasaray, Yusuf Demir'le Mathias Ross'un transferleri için oyunlar ve kulüpleriyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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07 Eylül 2022 - 22:58
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Yusuf Demir ve Mathias Ross Galatasaray'da


Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
 



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Haber Editörü
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