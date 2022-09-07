Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
SPOR
07 Eylül 2022 - 22:58
Yusuf Demir ve Mathias Ross Galatasaray'da
Galatasaray, Yusuf Demir'le Mathias Ross'un transferleri için oyunlar ve kulüpleriyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
SPOR
07 Eylül 2022 - 22:58
EDİTOR
İlginizi Çekebilir