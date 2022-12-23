SPOR
23 Aralık 2022 - 10:01

Yusuf Erdoğan'a iki talip var. Ankaragücü ve Kasımpaşa transfer etmek istiyor

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın transferinde yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'den hem Ankaragücü hem de Kasımpaşa transfer için bordo mavililerin kapısını çaldı.

SPOR
23 Aralık 2022 - 10:01
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Yusuf Erdoğan'a iki talip var. Ankaragücü ve Kasımpaşa transfer etmek istiyor


Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Yusuf Erdoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kalırken Trabzonspor forması giyen oyuncuya iki kulüp talip oldu.

Bordo-Mavililer ile 2025 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Erdoğan için Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü ve Kasımpaşa'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Ayrılması kesin gözüküyor!



Trabzonspor'da özellikle de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Yusuf Erdoğan, teknik direktörü Abdullah Avcı'nın gözüne bu sezon girememişti. Kariyerinin son dönemlerinde daha fazla forma giyme isteği olduğu da bilinen Yusuf'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

yusuf erdoğan trabzonspor'dan ayrılıyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, bu sezon Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan Yusuf Erdoğan'ı kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi. 

Birçok mevkide görev alabilen oyuncu için Ankara temsilcisi Ankaragücü'nün de ilgi duyduğu öğrenildi.

Deneyimli futbolcunun geleceği ile ilgili son kararı ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı verecek.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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