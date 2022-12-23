Yusuf Erdoğan'a iki talip var. Ankaragücü ve Kasımpaşa transfer etmek istiyor







Ayrılması kesin gözüküyor!







Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Yusuf Erdoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kalırken Trabzonspor forması giyen oyuncuya iki kulüp talip oldu. Bordo-Mavililer ile 2025 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Erdoğan için Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü ve Kasımpaşa'nın talip olduğu ortaya çıktı.Trabzonspor'da özellikle de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Yusuf Erdoğan, teknik direktörü Abdullah Avcı'nın gözüne bu sezon girememişti. Kariyerinin son dönemlerinde daha fazla forma giyme isteği olduğu da bilinen Yusuf'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, bu sezon Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan Yusuf Erdoğan'ı kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi. Birçok mevkide görev alabilen oyuncu için Ankara temsilcisi Ankaragücü'nün de ilgi duyduğu öğrenildi. Deneyimli futbolcunun geleceği ile ilgili son kararı ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı verecek.