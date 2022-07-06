GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 00:26

Yusuf Gürler kimdir? Piyade Er Yusuf Gürler neden şehit oldu, kaç yaşındaydı? MSB son dakika duyurdu!

Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri aracın gerçekleştirdiği intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler şehit düştü. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan şehit haberi sonrası Yusuf Gürler'in kim olduğu araştırılmaya başlandı.

GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 00:26
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Yusuf Gürler kimdir? Piyade Er Yusuf Gürler neden şehit oldu, kaç yaşındaydı? MSB son dakika duyurdu!


Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan bir yazılı açıklamada Derecik - Hakkâri bölgesinden şehit haberi bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Piyade Er Yusuf Gürler'in şehit düştüğü ve kahraman askerin ölüm haberinden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Piyade Er Yusuf Gürler

Piyade Er Yusuf Gürler kimdir?



Derecik/Hakkâri bölgesinde vatan görevini yapan Piyade Er Yusuf Gürler, bölgede askeri aracın intikali sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. hemen hastaneye kaldırılan Yusuf Gürler, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü. Şehit er Gürler'in acı haberi MSB tarafından duyurulurken verilen haber sonrası acı haber tüm Türkiye'yi hüzne boğdu.

Aslen Şanlıurfa'lı olan Piyade Er Yusuf Gürler'in acı haberi ailesine ulaştırılırken, şehidin evi Türk Bayrakları ile donatıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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