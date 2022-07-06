Yusuf Gürler kimdir? Piyade Er Yusuf Gürler neden şehit oldu, kaç yaşındaydı? MSB son dakika duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan bir yazılı açıklamada Derecik - Hakkâri bölgesinden şehit haberi bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Piyade Er Yusuf Gürler'in şehit düştüğü ve kahraman askerin ölüm haberinden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.
Piyade Er Yusuf Gürler kimdir?
Derecik/Hakkâri bölgesinde vatan görevini yapan Piyade Er Yusuf Gürler, bölgede askeri aracın intikali sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. hemen hastaneye kaldırılan Yusuf Gürler, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü. Şehit er Gürler'in acı haberi MSB tarafından duyurulurken verilen haber sonrası acı haber tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Aslen Şanlıurfa'lı olan Piyade Er Yusuf Gürler'in acı haberi ailesine ulaştırılırken, şehidin evi Türk Bayrakları ile donatıldı.