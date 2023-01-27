Yusuf Kavaklı hocaya akılalmaz itiraf! Kocam 3 komşumla birlikte... Öyle bir yanıt verdi ki, stüdyo buz kesti!

İZMİR TORBALI’DA CAN PAZARI!
İzmir’in Torbalı ilçesinde sağanak ve gök gürültülü yağış nedeniyle 2 katlı bir binaya yıldırım düştü. Yıldırm düşmesi sonucunda ise 2 katlı bina alev aldı. Çatı katında başlayan yangını duyan binadaki 3 vatandaş ise olayın şoku ile baygınlık geçirdi.
HER ŞEY BİR ANDA OLDU!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurtta olduğu gibi İzmir içinde şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi uyarısında bulunmuştu. Torbalı’ya bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde iki katlı bir bina bir anda alevler içinde kaldı. Olayı gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdin ve olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Baygınlık geçiren kişilerinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.