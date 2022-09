Yusufeli’nde yeni ilçedeki konutların taşınma işlemine başlandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin'deki Yusufeli Barajında son hazırlıklar yapılıyor. Tamamlanan konutlar, borçlandırma ve becayiş işlemleriyle hak sahiplerine verilmeye başlandı.Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan çalışmalar sonrası hak sahiplerinin evlerine yakın zamanda taşınmaya başlayacaklar. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesi olma özelliği taşıyan ilçede, konut ve iş yeri fiyatlarını belli olmasının ardından hak sahiplerine ev ve iş yerleri teslim edilmeye başlandı.Yusufeli ilçesinde yaşayan halın yeni yerleşkelere tamamen taşındıktan sonra kendisinde yeni yerinde makam koltuğunda oturacağını söyleyen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “Bizim burada ki tesislerimi ve Belediye hizmet binamızı teslim alma süreci içerisindeyiz. Onlar tamamlandığında bizde taşınacağız. Gemiyi son olarak kaptan terk eder. Bütün hemşerilerimiz buraya yerleştiğinde bende buradaki makam koltuğumda oturuyor olacağım. Belediye olarak an itibariyle buraya yapmaya başladığımız çalışmalarımız var. Bugünde olacak eksikler yarında olacak. 70 senelik bir ilçeye belediye başkanlığı yapıyorum. Şimdi burayı incelediğimizde eksikler buluruz. Burada hep eksikler olacak. Zaten bir şeyleri tamamlamak için her an çalışmamız olacak. Eksiksiz bir dünya dünya olmaz. Orası muhakkak cennettir. Biz inşallah buradaki eksikleri gidererek burayı cennete çevireceğiz. Başka insanlar buraya gelerek destek olacaklar. Yusufeli'nin ruhu değişecek. Önümüzdeki iki yıl içerisinde de ne kadar muhteşem bir yer olacağını söylüyorlar. Cumhurbaşkanımız burayı 21. Yüzyıl'ın ilçesi olacak dedi. Oldu mu oldu ve olacak” ifadelerine yer verdi.Bölge halkının yeni evlerine taşınmaya başladığını sözlerine yansıtan Artvin Milletvekili Erkan Balta, “Son döneme her hafta koordinasyon toplantıları yapıyoruz. Geldiğimiz noktada bakıyoruz ki ilçemiz büyük anlamda toparlanmış anlamda. Bazı bölgelerde 15-20 içerisinde yapılacak düzenlemeler var. Buradaki binalar bitmiş olsa dahi insanlar burada yaşamaya başladıklarında onları rahatsız edecek tozdan veya görüntü kirliliğinden ve gözünü en basit görüntüsünü rahatsız edecek detaylarla ilgilenerek buraya insanlarımızı taşımak için çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada ilçemizin artık taşınma haline geldiğini söyleyebiliyoruz. Konutlarımıza gelmek isteyenler artık tez zamanda taşınabilir. Tabi taşınma sürecinin de planlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Planlamayla beraber bölge bölge taşınmaya başlanacak. Kesin bir takvim vermiyoruz ancak hazır olduğunu hissettiğimiz için 18 Eylül'den itibaren sözleşmelere yapılarak 18'inden sonra taşınma konusunu daha net bir takvime bağlayarak başlatmış olacağız. Ben eski ilçemizin güzelliklerini su altında kalacağından dolayı hüznü var. Bir yönlerden de yeni ilçemizin kendine has orijinal ve bugünün tekniğiyle harika bir ilçe merkezine kavuşacağımızdan ötürü memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.