Yuva kurmak isteyenlere o bankadan dev destek! 3 ay tek kuruş almadan kredi verecek: Şartlar açıklandı

Akbank, yazın gelmesi ve düğünlerin artması nedeniyle evlenmek üzere olan kişiler için evlilik kredisi paketini açıkladı. Detaylar haberimizde…
YENİ EVLENECEKLERE AKBANK’TAN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ!
Hayatlarını evlilikle taçlandıracak olan çiftler Akbank'a akın ediyor! Bu fırsatı kaçıran herkes, hayatında bir kez karşılaşabileceği bir fırsatı kaçırmış demektir! Evlenmek üzere olan vatandaşlar, evin temel ihtiyaçlarından düğün masraflarına kadar her şeyin karşılanması söz konusu olduğunda nakit ihtiyacını çok güçlü bir şekilde hissediyor. Akbank, insanların en büyük sorununa da değindi. 100.000'in üzerinde kredi
kampanyası hakkında bilgi almak için haberi okuyun...
100.000 TL’NİN ÜZERİNDE
Kışın bu soğuk günlerinin geçmesinin ardından düğün sezonu da açıldı. Sezon başladığında piyasa fiyatı yükselir. Akbank bu tür durumların önüne geçmek ve insanların maddi sıkıntılarına çare olmak için düğün paketi kampanyası paylaştı.
3 AY ERTELEME FIRSATI
Akbank'ın paylaştığı düğün paketinin en büyük avantajı 3 ay ertelenebiliyor olması! Akbank Düğün Paketi'ne kimler başvurabilir, 100.000 TL kredi kampanyasından yararlanma koşulları nelerdir?
KREDİ MİKTARLARI SİZE GÖRE BELİRLENİYOR
Akbank'ın yeni evlilere sunduğu evlilik paketi kredisi tutarı, müşterinin ihtiyacına göre belirlenmektedir. Ayrıca kredi kampanyalarında para çekme tutarı süresi de tutara göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden: 50.000 Türk Lirasının altına miktara 36 vade 50.000 Türk Lirası ve 100.000 Türk Lira arası miktara 24 ay vade 100.001 Türk Lirasının üstünde kredi almak isteyenler için 12 ay vade imkanı sunulmaktadır. Akbank Müşterileri Düğün Paketi adındaki kredi kampanyasından yararlanmak için vatandaşlık numaranızı, güncel cep telefonu numaranızı ve doğum tarihinizi talep edebilirsiniz. Krediye hak kazanan müşterilere en geç 92 gün (3 ay) ödeme süresi verilecektir.