Yuvaları yıkan hastalık ortaya çıktı! Boşanma arefesinde olanlar dikkat: Bu belirtilerle kendini gösteriyor!













Boşanmalara yol açan anhedoni nedir?

Belirtiler neler?

Sevgililik döneminde yaşanan heyecan evliyken azalabiliyor. Çiftler arasındaki tartışmalar, ekonomik sorunlar ve evlilik ile ortaya çıkan sorumluluklar boşanmalara yol açabilmekte. Boşanan çift sayısı her sene artış göstermekte. Heyecanla başlayan evlilikler boşanma ile bitebiliyor. Çiftlerden biri artık kendini ilişki içinde mutlu hissetmediğinde boşanmalar meydana geliyor. Bu mutsuzluğun sebebi ise somut şeyler olabileceği gibi soyut şeyler de olabiliyor. Uzmanlara göre çiftler arasında azalan saygı, sorumsuzluk, ilgisizlik veya üçüncü kişilerden kaynaklanan nedenler boşanmalara neden olabiliyor. Ancak tüm bu sebeplerin yanında iki taraftan da kaynaklanmayan durumlar boşanmaya yol açabilir.Psikolojik nedenlere dayanan bu hastalığa sahipseniz ilişkiniz ya da evliliğinizde kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Bu hastalığı evliyken yaşayan çiftler bir türlü mutlu olamamakta. Zamanla ortaya çıkan mesafe, sorunlar ve soğukluk sonucunda ise boşanma aşamasına gelinmekte.İlgi azalmasına, motivasyon kaybına ve keyif isteğine neden olan bu hastalık bazı belirtiler ile anlaşılmakta. Sosyal aktivitelerde yer almaktan, ait olma duygusundan, insanlar ile iletişim kurmaktan gittikçe uzaklaşıyor ve istemiyorsanız bu sinyalleri dikkate almalısınız. Bu psikolojik nedenlerin yanında temastan rahatsızlık duyma, yediklerinden keyif almama gibi fiziksel belirtiler de söz konusu.