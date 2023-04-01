Sevgililik döneminde yaşanan heyecan evliyken azalabiliyor. Çiftler arasındaki tartışmalar, ekonomik sorunlar ve evlilik ile ortaya çıkan sorumluluklar boşanmalara yol açabilmekte. Boşanan çift sayısı her sene artış göstermekte. Heyecanla başlayan evlilikler boşanma ile bitebiliyor. Çiftlerden biri artık kendini ilişki içinde mutlu hissetmediğinde boşanmalar meydana geliyor. Bu mutsuzluğun sebebi ise somut şeyler olabileceği gibi soyut şeyler de olabiliyor. Uzmanlara göre çiftler arasında azalan saygı, sorumsuzluk, ilgisizlik veya üçüncü kişilerden kaynaklanan nedenler boşanmalara neden olabiliyor. Ancak tüm bu sebeplerin yanında iki taraftan da kaynaklanmayan durumlar boşanmaya yol açabilir.
SAĞLIK
01 Nisan 2023 - 15:00
Yuvaları yıkan hastalık ortaya çıktı! Boşanma arefesinde olanlar dikkat: Bu belirtilerle kendini gösteriyor!
Evli çiftleri ilgilendiren haber! Siz veya eşiniz o hastalığa sahipseniz boşanmanıza yol açabilir. Belirtiler neler? İşte detaylar...
SAĞLIK
01 Nisan 2023 - 15:00