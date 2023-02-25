Yüz binlerce ev yıkılmıştı: Krediyle ev alanlar için flaş karar! Tek tek açıklandı

Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremler ülkemizi derinden sarsmış ve binlerce vatandaşımızı kaybetmişizdir. Depremden sağ kurtulan vatandaşlarımızın birçoğu evlerini tamamen yitirmiş veya içinde yaşanamaz hale gelmiştir. Bu durumda olanların arasında hem kiracılar hem de hayatını ipotek altına alarak uzun yıllar para biriktirip krediyle ev alanlar bulunmaktadır.
Ayrıca, can kaybı yaşayan ailelerin manevi olarak büyük acılarına bir de ödenmemiş kredilerin yarattığı maddi yük eklenmiştir. Bu durum, zaten zorlu bir süreçten geçen vatandaşlarımızın maddi açıdan da büyük bir yıkım riski altında kalmasına neden olmaktadır. Kredi kullanarak ev sahibi olanlar, DASK adı verilen zorunlu deprem sigortasını yaptırmak zorundadır. Ancak, DASK sadece betonarme inşaat maliyetini karşılamakta ve evin gerçek değerini yansıtmamaktadır. Bankalar, kredi verirken geniş kapsamlı bir konut sigortası yaptırmayı şart koşarak, kredi zararının önemli bir kısmını bu şekilde karşılayabilirler.
Ayrıca, ev sahibi depremde hayatını kaybetmişse, bankaların yaptırdığı hayat sigortası devreye girerek kredi teminatını karşılayabilir. Bu sayede, kredi verilmeden önce yapılan hayat sigortası ev sahibinin ailesine de önemli bir destek sağlayabilir. Konut kredisi kullanarak ev sahibi olanların, depremde evlerinin yıkılması durumunda da hakları bulunmaktadır. Tüketici Kanunu'na göre, bankanın bağlı kredideki sorumluluğu da belirlenmiştir. Özellikle bağlı konut kredisi durumunda, yani konut kredisinin belirli bir konutun satın alınması için kullanıldığı durumlarda, banka ile satıcının oluşturduğu bir birlik söz konusudur. Eğer konut gereği gibi teslim edilmezse, ev sahibi sözleşmeden dönerek konutu geri verebilir ve banka ile satıcı, ev sahibine ödenecek bedelden müteselsilen sorumlu olacaktır. Bankanın sorumluluğu, konutun teslim edildiği tarihten itibaren kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıl boyunca devam edecektir. Bu sayede, ev sahibi deprem sonrası mağdur olmamak için belirli haklara sahip olacaktır.
Türk Borçlar Kanunu'nun 136. ve 138. maddeleri ele alınarak deprem felaketi sonrası sorumluluk konusu tartışılmaktadır. Deprem nedeniyle evi yıkılan kişiler için mücbir sebep olduğu belirtilirken, aşırı ifa güçlüğünün de sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve beklenmeyen olağanüstü bir durum olduğu vurgulanmaktadır. Mevzuatımız açısından bankaların deprem nedeniyle evin yıkılması durumunda hukuki-cezai sorumluluk yüklenmesinin mümkün olmadığı belirtilse de, Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun gereği bağlı kredi durumunda bankaların kredi miktarınca sorumlu oldukları ifade edilir. Ancak, somut olayın vahameti göz önünde bulundurularak mücbir sebep ve aşırı ifa güçlüğü durumlarının depremzedeler lehine değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Depremden etkilenen ve zaten büyük mağduriyet yaşayan kişilerin mahkeme kapılarında hukuk mücadelesi vermek zorunda kalmamaları için acil yasal düzenlemeler yapılması gerektiği de metinde vurgulanmaktadır.