Yüz binlerce kişi turnayı gözünden vurdu! Kadro kesinleşti: Maaşlar en az 9500 TL olacak!







BAKAN, ‘700 BİN KAMU SÖZLEŞMESİ, 90 BİN KADRO KESİNLEŞTİ’! EMEKLİYE EN AZ 9.500 TL







KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERONLARA DÜZENLEME

GEÇİCİ İŞÇİ KARARI YAYIMLANDI

CUMHURBAŞKANI TÜRK-İŞ İLE GÖRÜŞTÜ!

700 BİN KAMU SÖZLEŞMESİ

“TALEPLERİN ÇOĞUNLUĞU KARŞILANDI”

90 BİN KADRO ALACAK

Mart ayında Türk-İş ile Hak-İş’in 700 bin kişiyi yakından ilgilendiren iki yıllık zam oranlarının belirlenmesinde sona gelindi. Detaylar haberimizde…Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "90 bin kadro kesinleşti!" dedi. Emeklilere en az 9.500 TL maaş verilecek. İşte tüm detaylar... Kamu Sektörü Sözleşmeli İşçileri ve Ücretli Öğretmenler, TYP'ler, Belediye Şirket ve Uzman Çavuşlar için son kadro için sıcak gelişmeler yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sürecin yakından takip edildiğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan yeni açıklama...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayın da açıklamalar da bulundu, “Kamuda çalışan taşeronlar için düzenleme planlandı. TBMM önümüzdeki haftadan başlayarak yoğun olacak. Çalışmanın büyük kısmı zaten bitti. Seçimin ardından çözeceğimiz ilk konuların başında bu geliyor.” İfadelerini kullandı.Geçici istihdam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Bu kapsamda asgari emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlenmiş ancak Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2.000 TL olmak üzere toplam 4.000 TL hesaplarına yatırılacak. Emekliler bu ay en az 9 bin 500 TL alacak. İstiklal madalyası alanlara fahri emeklilik ve gaziler arasındaki ücret eşitsizliğini gideren bir yasa tasarısı kabul edildi ve asgari ücret düzeyi belirlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP genel merkezinde TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay ile bir araya geldi. TÜRK-İŞ Başkanı Atalay görüşmeye ilişkin şunları söyledi: “Türkiye seçim atmosferinde, ancak biz 700 bin işçinin kamu sözleşmesini görüştük. Ana başlığımız bu oldu. Cumhurbaşkanımızın olumlu yaklaşımda olmasıyla Çalışma Bakanlığı’na talimat gönderdi. Bundan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile konuşacağız.” Dedi.TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, “14 Mayıs’tan önce 700 bin işçinin kamu sözleşmesine dair görüşmelerin sonuçlanmasını istiyoruz. Gündemde kamu sözleşmesi, taşeron ve geçici işçilerin kadroya dahil edilmesi var.” ifadelerine yer verdi.TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, taşeronların yeniden gündeme geldiğini söyledi. Taşeron işçilerine kadro verilmesi sorununun bu çerçevenin dışında devam ettiğini kaydederek, “Çalışanlara ilişkin taleplerin çoğunluğu karşılandı. KİT’lerde olan taşeron ile çerçeve dışında kalanların kadro beklentisi sürüyor.”Geçici işçiler konusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca öncelik verilmektedir. Ardından, işe alım konusu tartışılacaktır. Bakan Bilgin, 1 milyon işçi çalıştırdıktan sonra 90 bin vatandaşın yararlanamadığını söyleyerek, “Bu problemi de Kasım ayında, belki de daha erken halledeceğiz. Öncelik geçici işçi sorununda. 90 bin taşeronun kadroya alınmasına dair çalışmalar da hızla sürüyor.” ifadelerine yer verdi.