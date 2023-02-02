Yüz güldüren emekli promosyonu! O banka 7500 TL'yi anında ödeyecek!

Emeklilere heyecanlı bir haber
daha geldi. Söz konusu habere göre başvurular bugün bitecek. ING Bank'ın emeklilere sunduğu bu özel promosyonda tek seferde 7.500 TL'ye kadar ödeme yapılması açıklandı. Haberimizde emekli promosyonu ile ilgili detaylar ve rakamlar bulunuyor.
BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR! DEV BANKADAN EMEKLİLERİ ÇILDIRTAN HABER: TEK SEFERDE 7.500 TL ÖDENECEK
Bankaların, özellikle emeklilerin yoğun olarak araştırdığı promosyon ödemelerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Artan talep üzerine, bankalar ödeme miktarlarını güncelledi. Böylece, emeklilerin promosyon ödemelerinin miktarları belli oldu.
PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ
ING Bank tarafından Ocak ayı emekli promosyon ödemelerinde; 3.500 TL'nin altında olanlar için 4.500 TL, 3.500 TL ve 7.500 TL arasında olanlar için 5.250 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL arasında olanlar için 6.750 TL ile 10.000 TL ve üzeri için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alınacaktır. Kampanyadan faydalanabilmek için bankamızdan 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdünde bulunulması şartı aranmamaktadır.
BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERECEK
Kampanya, 1 Ocak 2023 - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında ödeme alan müşterilere tanınan nakit promosyonu içerir. Promosyon miktarı, aylık net gelirin 3.500 TL ile 10.000 TL arasında değişmekle birlikte, 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL ve 7.500 TL olarak belirlenmiştir. Taahhütname imzalanmasından sonra ek koşullar aranmadan bu miktarlar ödenir.