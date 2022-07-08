Yüz körlüğü nedir, nasıl bir hastalık? Yüz körlüğü belirtileri ve tedavi yöntemleri







Prosopagnozi hastalığı nedir?







Hastalığın tedavisi kalıcı değil

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt’in prosopagnazi ismi verilen yüz körlüğü hastalığıyla mücadele ettiğini duyurdu. Brad Pitt’ten gelen bu açıklama sonrasında ise yüz körlüğü hastalığının ne olduğu ve belirtileri merak edilmeye başlandı. Ünlü aktör Brad Pitt, GQ Dergisi’yel yaptığı röportajda sağlığıyla ilgili yaptığı açıklama sonrasında gündeme oturdu. 58 yaşındaki oyuncunun, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki eksikliğin neden olduğu yüz körlüğü adı verilen hastalığına sahip olduğu öğrenildi.Prosopagnozi, Yunancada ‘yüz’ anlamına gelmektedir. İnsanın kendi yüzü de dahil olmak üzere çevresindeki insanların yüzlerini ayırt etmekte zorlandığı, yüz algısıyla ilgili bir bilişsel bozukluk olarak bilinmektedir. Prosopagnozi, kişinin beyninde yüzleri tanımakla görevli olan bölgenin gelişmediği veya sonradan bir hasara maruz kaldığı nörolojik bir bozukluktur. Hastalık üç aşamadan oluşmaktadır.Bunlardan ilki yani hasarın en az seviyede olduğu kişilerde, yakın bir ilişkisi olmadığı insanların yüzlerini tanıyamama durumunu meydana gelir. Buna neden olabilecek ve nadir görülen sebepleriyse bu bölgede tümör basısı, karbon monoksit zehirlenmesine bağlı hasar, cerrahi komplikasyonlar, ensefalit (beyin inflamasyonu) ve Alzheimer olabilmektedir.Orta derecede hasar sahibi olan insanlar ise yakın olduğu yani aile, arkadaş gibi insanların yüzlerini tanımakta güçlük çekebilir. Hastalığın daha da ilerlediği durumlarda ise kişi, kendi yüzünü aynada tanıyamama, hatta yüzleri nesnelerden ayırt edememe sorunu yaşayabilir. Eğer bu hastalık, erken çocukluk döneminde bir hasar sonucu ortaya çıkarsa, çocuk, yüzleri tanıma yeteneğini tam olarak geliştirmeden, yüzleri tanıyamadığını fark etmeden büyüyebilir. Bu hastalığa farklı sebeplerden ötürü daha sonradan yaşayan bir kişiye nadiren rastlanır. Vakaların büyük bir çoğunluğu konjenital (doğuştan gelen, gelişimsel) prosopagnoziyi işaret etmektedir.Yüz körlüğü hastalığının tedavi edilebilmesi adına birkaç çalışma yapılmasına rağmen, bir grup prosopagnozi arasında denemesi yapılan tedavilerin ise gerçek hayatta kalıcı bir iyileşme göstermediği görülmüştür. Yüz körlüğü hastalığına sahip kişiler parça parça veya özellikli tanıma stratejilerini kullanmayı öğrenmeleri durumunda insanları giyim, yürüyüş, saç rengi, ten rengi, vücut şekli ve ses gibi ikincil ipuçlarıyla birbirinden ayırmaya çalışır.