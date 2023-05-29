









HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÜNLÜ ALİMİN ÖNLEMİ







Yüz yıllık sır ortaya çıktı! Sadece bir tutam tüketen alzheimer olmayacak! İbn-i Sina’nın formülü. İbn-i Sina'nın keşfedilmemiş önerisi, hafızayı güçlendirmek için harikalar yaratıyormuş! Hafıza ve beyin sağlığınız için ihtiyaç duyduğunuz şeyleri size sıraladık. Üstelik bu öneri, yüzyıllar öncesine dayanıyor. İşte ünlü doktor İbn-i Sina'nın önerileriyle hafızayı güçlendirmek için yapmanız gerekenler... İşte detaylar...Eskiden unutkanlık sadece yaşlılarda olurdu, ama şimdi gençlerde de sıkça görülüyor. Neyse ki, unutkanlığı önleyen bazı doğal besinler var. İbn-i Sina'nın önerdiği baharatlar özellikle dikkat çekici. Zencefil sindirimi kolaylaştırır ve hafızayı güçlendirir. Ayrıca bulanık görme sorununa iyi gelir ve mide sağlığına faydalıdır. İşte diğer ayrıntılar...Zerdeçal, ruhsal hastalıklara iyi gelir ve sinirsel rahatsızlıklara şifa sağlar. Ayrıca kusmayı durdurma özelliği vardır. Hardal, aç karnına tüketildiğinde zekâyı artırabilir. Ayrıca kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılabilir ve balgam oluşumunu önler.Evet, İbn-i Sina'nın önerdiği hafıza dostu baharatlar bu şekildedir. Ancak beyni güçlendiren başka besinler de bulunmaktadır. En faydalısı yeşil çaydır. İsviçreli bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, yeşil çay özü beyin faaliyetlerini güçlendiriyor. Ayrıca, hafıza kaybı yaşayanların tedavisinde de kullanılabileceği belirtiliyor. Araştırmanın sonuçları "Psychopharmacology" dergisinde yayımlandı. Güçlü bir hafıza için yapmanız gerekenler şunlardır: Düzenli olarak egzersiz yapmalısınız. Egzersiz beyin fonksiyonlarını destekler ve hafızayı güçlendirir. Doğru besinler tüketerek hafızanızı güçlendirebilirsiniz. Yukarıda bahsedilen besinlerden yararlanabilirsiniz. Meditasyonu günlük rutininize dahil edebilirsiniz. Meditasyon stresi azaltır, zihni sakinleştirir ve hafıza üzerinde olumlu etkileri vardır. Bu önerileri uygulayarak hafızanızı güçlendirebilirsiniz. Unutkanlıkla başa çıkmak ve hafızanızı geliştirmek için bu yöntemlere başvurabilirsiniz. Hafızayı güçlendiren diğer besinler şunlardır: Yulaf: Beyin fonksiyonlarını destekleyen birçok vitamin ve mineral içerir. Zerdeçal: Antioksidan özellikleriyle bilinen zerdeçal, beyin sağlığını destekler. Ceviz: Omega-3 yağ asitleri içeren ceviz, hafızayı güçlendirir. Yumurta: Protein ve besin maddeleri açısından zengin olan yumurta, beyin fonksiyonlarını destekler. Zeytinyağı: İçerdiği sağlıklı yağlar ile beyin sağlığını olumlu etkiler. Yeşil çay: Antioksidan özelliklere sahip yeşil çay, hafızayı güçlendirir. Yağlı balıklar: Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, beyin sağlığını destekler. Nohut: Lif, protein ve folik asit içeren nohut, beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler. Lahana: Antioksidanlar ve vitaminler açısından zengin olan lahana, beyin sağlığını destekler. Orman meyveleri: Antosiyanin içeren meyveler, beyin fonksiyonlarını destekler ve hafızayı güçlendirir. Bu besinlerin hafızayı güçlendiren etkileri bulunmaktadır ve düzenli olarak tüketildiklerinde beyin sağlığını desteklerler.