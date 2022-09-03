'yüz Yüze 100 Gün' Çerçevesinde Bağcılar'da Ikinci Buluşma













Bağcılar'da ikinci kez düzenlenen “Yüz yüze 100 Gün” çerçevesinde belediye başkanı ve milletvekillerinden oluşan AK Parti kadroları, vatandaşla ikinci kez bir araya geldi. KHK'lilerin görevlerine iade edeceğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Ömer Halis Demir'e kurşun sıkan hainle iş birliği olduğu için ordudan ve güvenlik kuvvetlerinden atılan KHK'liyi oraya alacağım diyor. Bu milletin iradesine saygı göstermeyip ihanet edenlere prim vermeye çalışanlara milletimizle birlikte gereken dersi vereceğiz” dedi.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından her hafta düzenli olarak organize edilen “Yüz yüze 100 Gün” programı hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “2023'ün şahlanışının işareti” olarak tanımladığı kampanyanın bugünkü adresleri Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar oldu. Bağcılar'daki program, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Partili 9 milletvekili, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve ilçe teşkilat mensuplarının katılımıyla Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleşti.“Ağızlarından yapma görünümlü yıkma fiillerini duyuyoruz”“Yüz Yüze 100 Gün” programını çok değerli olduğuna vurgu yapan Kabaktepe, “2023 seçimleri yaklaştı. Bu seçimleri kazanmayacaksak bu 15 seçimi niye kazandık. Onun için 16'ncı seçimi de kazanacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Demokrasi aynı anda bir yarıştır. Bu yarışta başta ana muhalefet lideri olmak suretiyle neyi yıkacaklarını söyledikleri ancak neyi yapacaklarını söylemedikleri bir atmosferi yaşıyoruz. Ara sıra ağızlarından yapma görünümlü yıkma fiillerini de duyuyoruz. Ne diyor ana muhalefet lideri: KHK'lileri geri alacağız. Vatandaş inanamıyor ve soruyor. Tamamı mı? Tamamı diyor. Hepsi mi? Hepsi diyor. Sözlüğe bakıyoruz tamımı ne demek hepsi ne demek. Yani Ömer Halis Demir'e kurşun sıkan hainle iş birliği olduğu için ordudan ve güvenlik kuvvetlerinden atılan KHK'liyi oraya alacağım diyor. Hepsi ve tamamı dediğinde patlak veren manzara bu. Bu milletin iradesine saygı göstermeyip ihanet edenlere prim vermeye çalışanlara milletimizle birlikte gereken dersi vereceğiz” dedi.“Bağcılar, belediyecilikte bir ekol olmuştur”Kampanya çerçevesinde ikinci kez buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, “Bağcılar ilçemiz, partimiz adına çok kıymetli bir ilçe. Özellikle anlayışımızın ilk belediyeciliğini kazandığı ilçelerden bir tanesi. Sonrasında çok kıymetli hizmetler yapılarak adeta belediyecilikte ekol olmuş ve birçok belediyeye örnek teşkil etmiştir. İlçemizin başka bir özelliği de belediyesi partimize ait en fazlaca seçmenin bulunduğu bir ilçe. Bağcılar'ımızdaki en basit bir hareketlilik İstanbul ve Türkiye ortalamasına katkı sunabilecek niteliktedir. Bu açıdan bizlerin ilçemizde yaptığı her çalışma çok kıymetli ve önemli. Teşkilatımızın yoğun gayretlerinin yanı sıra belediyecilik bizim iktidara gelişimizin öne çıkan unsurlardan birisi. Bağcılar Belediyesi olarak bu bilinç ve şuurla hareket ediyoruz. Var olan çalışmalara yenilerini ekleyerek ilçemizi çok daha ileri noktalara götürme gayreti içerisinde olacağız. İnşallah teşkilatımızla birlikte kol kola 2023 seçimlerinde Bağcılar adına oldukça önemli bir çıkışın müjdecisi olacağız” dedi.İSTOÇ'ta esnafı ziyaret edip, onları dinlediBurada yapılan değerlendirmelerin ardından AK Partili yöneticililer, sahaya indi. Yetkililer, kendileri için belirlenen mahallede ilçe sakinlerini ve esnafı ziyaret etti. Başkan Özdemir de ilk başta İstanbul'un öne çıkan ticaret merkezlerinden bir tanesi olan İSTOÇ'a gitti. Dükkanları gezen Başkan Özdemir, esnafla sohbet edip onların istek ve önerilerini dinledi. Daha sonra Kemalpaşa Mahallesi'nde sokakları dolaşan Özdemir, mahalle sakinleri tarafından güler yüzle ve yoğun ilgiyle karşılandı.“Yüz Yüze 100 Gün" programlarıyla sahada vatandaşların ifade ettiği talep ve öneriler, gün sonu itibariyle raporlaştırılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına iletiliyor.