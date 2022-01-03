EĞİTİM
03 Ocak 2022 - 22:53
Güncelleme: 03 Ocak 2022 - 22:56

Yüz yüze eğitim de son durum! Uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılacak mı?

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vaka sayıları sonrası okulların kapatılıp kapatılmayacağı hakkında önemli bir açıklamada bulundu ve yüz yüze eğitimin devam edeceğini bildirdi.

EĞİTİM
03 Ocak 2022 - 22:53
Güncelleme: 03 Ocak 2022 - 22:56
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Yüz yüze eğitim de son durum! Uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılacak mı?
2022 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı. Kritik konuların ele alındığı toplantıda eğitim ile ilgili herkesin merakla beklediği önemli bir karara imza atıldı.







Kabine Toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili Kabine üyeleri ile birlikte aldıkları kararı açıkladı. Artan koronavirüs vaka sayılarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte herkesin aklında olan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna bir yanıt veren Erdoğan, Alınan tedbirlere daha da fazla riayet ederek yüz yüze eğitime şimdilik devam edeceklerini söyledi.
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