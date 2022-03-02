SAĞLIK
02 Mart 2022 - 19:59

Yüz yüze eğitimde yeni dönem! Vaka tespitinde sınıf kapatma uygulaması kaldırıldı!

Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimler hakkında alınan bir kararı açıkladı.

SAĞLIK
02 Mart 2022 - 19:59
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Yüz yüze eğitimde yeni dönem! Vaka tespitinde sınıf kapatma uygulaması kaldırıldı!
Yüz yüze eğitimin başladıktan sonra koronavirüsün hızla yayılması sebebiyle okullarda bir dizi tedbirler alınmıştı. Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında ise alınan tedbirlerde değişikliğe gidildi.








Sınıfta 2 vaka tespit edildikten sonra sınıfın komple kapatılması yönünde başlatılan tedbir uygulaması bugün alınan yeni bir kararla birlikte kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılmasına yönelik uygulamaya artık gerek görülmediğini test sonucu pozitif çıkan öğrencinin izole edilerek eğitime devam edileceğini duyurdu.



 
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Elvan
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