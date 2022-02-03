Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Mahmut Özer açıkladı..













Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yüzbinleri aşan vaka sayıları bir taraftan tekrar kapanma olacak mı? sorusuna yanıt aratırken diğer taraftan da yüz yüze eğitime ara verilecek mi? sorusunu akıllara getiriyor.Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği soruya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer cevap verdi. Bakan Özer, eğitime ara verilmeyeceğini belirterek 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar haftada 5 gün tüm kademeler için yüz yüze eğitimin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.Bakan Özer açıklamasında ayrıca, tüm öğrencilerin 7 Şubat tarihine okullarına geldikten sonra Türkiye'de ikinci döneme başlayacaklarını kaydetti.