Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer'den net yanıt..













Koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkan Omicron varyantı, salgınla mücadeleyi olumsuz yönde etkilerken, son günlerde yaşanan vaka artışları da beraberinde okulların uzaktan eğitime dönmesi konusunu gündeme getirdi.Okulların kapatılıp kapatılmayacağı konusunda gündemde yer alan konuşmalar üzerine bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm kademe ve sınıflarda haftalık 5 gün olarak belirlenen yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettikleri belirterek, şuan için uzaktan eğitime geçilme ile ilgili bir gündemlerinin olmadığını söyledi.Yeni varyantlar ve vaka artışları sonrası herkesin gözünün eğitime çevirmesini anlamsız bulduğunu ifade eden Bakan Özer, bu sürecin yalnızca bir öğrenme ortamında olmadığını, okul dışı ortamlarda önlemleri daha da sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını kaydetti. Bakan özer, konuşmasının devamında süreci çok yakından takip ettiklerini ve okullarda maske, mesafe ve hijyene kurallarına mümkün olduğu derecede daha fazla önem verdiklerini söyledi.