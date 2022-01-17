EĞİTİM
17 Ocak 2022 - 00:40

Yüz yüze eğitime kar tatili! Hangi illerde kar yağışı nedeniyle okulların kapalı?

Türkiye'de etkisini giderek gösteren kar yağışları bazı illerde yüz yüze eğitme 1 gün sereyle ara verilmesine neden oldu. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi?

EĞİTİM
17 Ocak 2022 - 00:40
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Yüz yüze eğitime kar tatili! Hangi illerde kar yağışı nedeniyle okulların kapalı?
Türkiye genelinde kış mevsimi etkisini göstermeye devam ederken birçok il ve ilçede etkisini giderek hızlandıran kar yağışları yüz yüze eğitime zorunlu olarak ara verilmesine neden oldu. İl Valilikleri okulların tatil edilmesiyle ilgili peş peşe açıklamalar yaparken 17 Ocak 2022 Pazartesi günü eğitme ara veren 17 il ve ilçelerin listeleri de yayımlandı.




Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda Meteoroloji'den elde edilen hava durumu verilerine dayanarak etkili olan kar yağışları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün sereyle ara verildiği bildirilirken kamu ve kuruluşlarda engelli ve hamile çalışanlarında idari izinli, sayılacağı belirtildi.




İşte, eğitime ara veren il ve ilçeler:

KASTAMONU
Kastamonu merkez ve Taşköprü, Devrekani, Hanönü, Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Şenpazar, Bozkurt,  Seydiler ve İnebolu ilçeleri.

RİZE
Rize merkez ve merkeze bağlı tüm ilçe ile köyleri

HAKKARİ

Hakkari merkez ve merkeze bağlı tüm ilçeler ile köyleri

ŞIRNAK
Şırnak merkez ve Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri.

BOLU
Bolu merkez ve merkeze bağlı tüm ilçeler.

ARTVİN
Artvin merkez ve tüm ilçeler.

TRABZON
Trabzon merkez ve merkeze bağlı tüm ilçeler.

SİNOP
Sinop merkez ve merkeze bağlı tüm ilçe ile köyleri.

ORDU
Ordu merkez ve merkeze bağlı Çatalpınar, Gürgentepe, İkizce, Çaybaşı, Akkuş,  Gölköy, Gülyalı, Aybastı, Çamaş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubeyi Kabadüz ve Kabataş ilçeleri.

KARABÜK
Karabük merkez ve merkeze bağlı tüm ilçeler.

GİRESUN
Giresun merkez ve merkeze bağlı Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçeleri.

GÜMÜŞHANE
Gümüşhane merkez ve Kürtün ile Torul ilçeleri.

VAN
Van'ın Gevaş ilçesi.

SAMSUN
Samsun'un Asarcık ilçesi.
 
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