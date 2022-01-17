Yüz yüze eğitime kar tatili! Hangi illerde kar yağışı nedeniyle okulların kapalı?













Türkiye genelinde kış mevsimi etkisini göstermeye devam ederken birçok il ve ilçede etkisini giderek hızlandıran kar yağışları yüz yüze eğitime zorunlu olarak ara verilmesine neden oldu. İl Valilikleri okulların tatil edilmesiyle ilgili peş peşe açıklamalar yaparken 17 Ocak 2022 Pazartesi günü eğitme ara veren 17 il ve ilçelerin listeleri de yayımlandı.Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda Meteoroloji'den elde edilen hava durumu verilerine dayanarak etkili olan kar yağışları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün sereyle ara verildiği bildirilirken kamu ve kuruluşlarda engelli ve hamile çalışanlarında idari izinli, sayılacağı belirtildi.İşte, eğitime ara veren il ve ilçeler:Kastamonu merkez ve Taşköprü, Devrekani, Hanönü, Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Şenpazar, Bozkurt, Seydiler ve İnebolu ilçeleri.Rize merkez ve merkeze bağlı tüm ilçe ile köyleriHakkari merkez ve merkeze bağlı tüm ilçeler ile köyleriŞırnak merkez ve Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri.Bolu merkez ve merkeze bağlı tüm ilçeler.Artvin merkez ve tüm ilçeler.Trabzon merkez ve merkeze bağlı tüm ilçeler.Sinop merkez ve merkeze bağlı tüm ilçe ile köyleri.Ordu merkez ve merkeze bağlı Çatalpınar, Gürgentepe, İkizce, Çaybaşı, Akkuş, Gölköy, Gülyalı, Aybastı, Çamaş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubeyi Kabadüz ve Kabataş ilçeleri.Karabük merkez ve merkeze bağlı tüm ilçeler.Giresun merkez ve merkeze bağlı Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçeleri.Gümüşhane merkez ve Kürtün ile Torul ilçeleri.Van'ın Gevaş ilçesi.Samsun'un Asarcık ilçesi.