Yüzbinlece çalışanın gözü burada! 2025 yılına kadarki maaşlar netleşti: Maaşlar sil baştan değişiyor! Binlerce kamu işçisini ilgilendiren haber nihayet geldi. Kamuda çalışan işçiler için 2023 yılındaki zamlar için Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokol için görüşmeler gerçekleşti. TÜRK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak. İşte detaylar...
O MAAŞLAR BELLİ OLDU
TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu, kamuda hizmet eden çalışanlar için işçinin ücretlerine 2023 ve 2025 döneminde zammın belli olacağı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne yönelik istekleri için toplandılar. Demir yolları kara yolları, il özel idareleri olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerinde içinde bulunduğu 700 bin kamu işçisini ilgilendiren maaşlarına yansıtılacak zam oranı belli oldu. Protokol imzalandı. TÜRK - İŞ mali Sekreteri ve yol iş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında toplanan ve kurulan komisyon, Çerçeve Protokoline yönelik taleplerini belirtmek için toplandılar.
Kamu işçilerinin bir çok taleplerinin olduğunu bu taleplerinin değerlendirileceğini belirten toplantı da önemli kararların alındığı açıklandı. En kısa sürede çalışmaların sonlanacağı ve ücretlerin belli olacağı açıklandı. Bu sene kamu işçilerine yine zam yapılacak.