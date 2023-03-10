Yüzbinlerce işçiye talih kuşu kondu! Bakanlık müjdeyi duyurdu: Listedekilere kadro geliyor! Deprem nedeniyle ertelenen ve sarkan işçilerin kadroya alınmasında sona gelindi.
Mecliste görüşülen 700 bin işçiyi ilgilendiren kadro durumu merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklama yaptı. Bilgin çalışmaların başlandığını, 700 bin işçi için zam ayrıca 50 bin geçici işçinin kadroya alınması projesi olduğunu söyledi. İşte diğer detaylar...
MECLİS GÜNDEMİNDEKİ KONU İŞÇİLERE ZAM ORANI VE KADRODeprem nedeniyle görüşülemeyen bir diğer konu işçi problemleri. EYT yasasının yasalaşmasının ardından gözler yeni kanunlara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mecliste işçiler için çalışmaların başlandığını belirtti. Yeni kanuna göre 700 bin işçiye zam ve 50 bini geçkin işçinin kadroya alınması durumu gibi meseleler var. İşte diğer ayrıntılar...
Vedat Bilgin'in kamu işçileri ile ilgili yöneltilen sorulara verdiği yanıt ise şöyle: "Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz." dedi. Kamu İş Sözleşmeleri Çerçeve protokolünün ne zaman imzalanacağı ise henüz bilinmiyor. Bilgin'in söylediğine göre iş sözleşmelerine ilişkin görüşmelerin başlandığı ve yakında sonuçlanacağı. Buna ilişkin gelişmeler geldikçe bilgilendirileceğimiz açıklandı. Seçim tarihinden önce görüşmelerin tamamlanması bekleniyor.