Yüzbinlerce kişinin borcu silinecek, başvuru şart! 2023 öncesi nefes aldıran karar

Milyonlarca kişi kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle bankaların kara listelerinde yer alıyor. Borç üstüne borç yapan ve bir türlü temize çıkamayanlar ne yapacaklarını kara kara düşünürken bekledikleri haber geldi. aynı zamanda su, doğalgaz ve elektrik faturalarını da ödeyemeyerek borç biriktirenler bu borçlarından kurtulacak. 7’den 70’e milyonlarca kişi borçlarıyla mücadele ediyor. Üniversite öğrencileri öğrenim kredisi borcuyla, çalışanlar ve emekliler kredi kartı borçları ve biriken faturalarıyla uğraşırken müjdeli haber duyuruldu.
Borçlar siliniyor
Vatandaşların birçok kalemdeki borçlarıyla ilgili Meclis’e sunulan yasa kabul edildi. Buna göre ilk olarak üniversite öğrencilerinin öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. Öğrenciler 2 yıl ya da 4 yıl boyunca aldıkları kredi borçlarını faizsiz bir şekilde geri ödeyecekler. KYK borçlarının yanı sıra elektrik, su, doğal gaz ve telefon abonelikleri için de açıklama geldi. 2 bin TL’nin altındaki borçlara ilişkin 9 milyon borç dosyası kapatılacak. Böylelikle vatandaşların bu nedenlerle biriken borçları eğer 2 bin TL’ye kadarsa silinecek. Ayrıca salgın döneminde maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere kesilen toplam 3 milyar liralık borç da siliniyor.