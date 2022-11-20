EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 00:35

Yüzbinlerce kişinin borcu silinecek, başvuru şart! 2023 öncesi nefes aldıran karar

Türkiye'deki milyonlarca borçlu için duyuruldu. Borçları silinecek, silinemeyenler faizsiz yapılandıracak. 2023 öncesinde beklenen açıklama geldi.

EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 00:35
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Yüzbinlerce kişinin borcu silinecek, başvuru şart! 2023 öncesi nefes aldıran karar


Milyonlarca kişi kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle bankaların kara listelerinde yer alıyor. Borç üstüne borç yapan ve bir türlü temize çıkamayanlar ne yapacaklarını kara kara düşünürken bekledikleri haber geldi. aynı zamanda su, doğalgaz ve elektrik faturalarını da ödeyemeyerek borç biriktirenler bu borçlarından kurtulacak.

7’den 70’e milyonlarca kişi borçlarıyla mücadele ediyor. Üniversite öğrencileri öğrenim kredisi borcuyla, çalışanlar ve emekliler kredi kartı borçları ve biriken faturalarıyla uğraşırken müjdeli haber duyuruldu.

Borçlar siliniyor



Vatandaşların birçok kalemdeki borçlarıyla ilgili Meclis’e sunulan yasa kabul edildi. Buna göre ilk olarak üniversite öğrencilerinin öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. Öğrenciler 2 yıl ya da 4 yıl boyunca aldıkları kredi borçlarını faizsiz bir şekilde geri ödeyecekler.

KYK borçlarının yanı sıra elektrik, su, doğal gaz ve telefon abonelikleri için de açıklama geldi. 2 bin TL’nin altındaki borçlara ilişkin 9 milyon borç dosyası kapatılacak. Böylelikle vatandaşların bu nedenlerle biriken borçları eğer 2 bin TL’ye kadarsa silinecek.

Ayrıca salgın döneminde maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere kesilen toplam 3 milyar liralık borç da siliniyor.

Kredi ve kredi kartı borçları temize çıkıyor

Silinen borçlar içerisinde belki de en önemlisi kredi ve kredi kartı borçları oluyor. Kredi, kredi kartı ve senet borçlarını zamanında ödeyemedikleri için bankaların kara listesine düşen ve bu nedenle bankacılık hizmetlerinden mahrum bırakılan kişiler, yeni yasa ile birlikte borçlarını yeniden yapılandırmaları ya da Temmuz 2023’e kadar borçlarını ödemeleri halinde bankaların kara listesinden çıkarılacaklar.

Bu düzenlemeyle birlikte borçlarıyla mücadele eden milyonlarca kişi rahat bir nefes alacak. Kredi borcu yapılandırması için ise belirtilen sürenin geçirilmemesi gerekiyor. Eğer süre geçer ise tanınmış olan hak kaybedilecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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