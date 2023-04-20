Yüzde 25 kira limitine yeni düzenleme! 1 Temmuz'da bitiyor: Büyüme oranında devreye yeniden değerleme oranı giriyor!







KİRA TAVAN UYGULAMASI 1 TEMMUZ’DA SONA ERECEK







DEVREYE YENİDEN DEĞERLEME ORANI GİRECEK

SÖZLEŞME FESH EDİLEMEZ

EV KİRALARI İÇİN SINIFLANDIRMA VE PUAN SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş kira artışlarına yasal kısıtlamalar getirilmesine ilişkin mesajının ardından dikkatler 8 milyon kiracıyı korumaya yönelik tedbirlere çevrildi. Kira artışlarına yönelik yasal frenleme çalışmasının Adalet Bakanlığı'na bağlı koordinasyon kurulunda görevli bakanlıkların katkılarıyla yürütülüyor. Mevcut sistemde, kira artışlarına göre 12 aylık ortalama TÜFE yerine bir üst sınır belirlemek seçeneklerden biridir. Alan değeri taşınmazın yaşı, metrekaresi, katları, konumu ve kalitesi dikkate alınarak belirlenir.Hükümetin kiracıları korumaya yönelik yüzde 25'lik sınırı Temmuz ayında sona eriyor. Yasal kısıtlamalara rağmen, bazı ev sahipleri eski kiracıları "fiyatları artırın ya da evden çıkın" diye çağırırken, binlerce dosya adalete teslim edildi. Mevcut yasa, kira artış durumlarında 12 aylık TÜFE ortalamasını dikkate alıyor. Azami kira artışının sürdürülmesi ve beş yılını dolduran kiracıların piyasa fiyatlarını talep etme süresinin uzatılmasına dikkat edilmektedir.“Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı olartak görev yapan Ali Güvenç Kiraz, Batı dünyasında olduğu gibi kira üst sınırının uygulanması kapsamında gayrimenkulün konumu, metrekaresi, yaşı ve kalitesi (apartman, ofis, iş yeri vb.) için şunları söyledi: Kiraz, "Bu uygulama, ortalama 10 bin lira ise 5'inci katta 100 metrekare bir daire 4 bin liraya verilsin anlamına gelmemektedir. 20 daire için eş değerde bedel belirlenmiyor. Caddenin karşısında veya zemin kat ve birinci kat için eski Daire. Sistem geçerli ise 12 aylık TÜFE ortalamasında değil 4 yıllık belirlenen değer şeklinde, emlak vergilerinde ve artan yeniden değerleme oranlarında mevcut sistem şeklinde olacaktır.Kiracı ile kiraya veren arasındaki sözleşmede, kiracının hakları yürürlükteki sistemdeki borçlar kuralına göre belirlenir. Yasaya göre, kira bedelinde belirlenme dışında bir kiracı için kira sözleşmesinin değiştirilmesi mümkün değildir. Kiracı, kira süre bitimin en az 15 gün öncesinde bildirimde bulunmaz ise, kira sözleşmesi aynen devam eder. Yenilenemeyen sözleşme de bir yıl daha geçerlidir. Bu durumda ev sahibi, sözleşme süre durumunun sona ermesi nedeniyle sözleşmeden cayamaz. Evin "çocuklarım evleniyor, ben tek başıma taşınıyorum" gerekçesi ile boş kalmasını isteyen maliklerden noterden belge istemesi uygundur.Sınıflandırma ve değerleme yöntemi, dünyada en yaygın kullanılan kira kontrol yöntemidir. Kanun, benzer özelliklere sahip kat mülkiyeti için azami kira bedeli belirlemektedir. Bu konudaki ilk başvuruda belirli bir yıldan sonra kira bedeli sabit olurken, sonraki başvurularda sabit bir artış oranının dikkate alınması kaydıyla kira bedeli belirlenecektir. Hollanda'da kullanılan puanlama sisteminde bir evin kira bedeli değerleme ile belirlenmektedir. Evler büyüklük, yaş, oda sayısı, mutfak, banyo, bahçe ve enerji verimliliği gibi çeşitli kriterlere göre derecelendirilir. Bu puanların toplamı belli bir sınırın altına düşerse ev 'sosyal konut' almaya hak kazanır.