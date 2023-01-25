Yüzde 30 zamma ek 2500 TL ödenecek! Bu kişiler maaşlarına ek ödeme alıyor: O kişilerden biri misiniz hemen öprenin!







EMEKLİ VE MEMURA EK OLARAK 2500 TL ÖDENECEK







3600 EK GÖSTERGE İLE YENİ ÖDEME MİKTARLARI NE KADAR?

GÖSTERGE ÖDEMELERİ NASIL ETKİLENİR?

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan 3 bin 600 ek gösterge yönetmeliği onaylanırken, ilk maaşlar 15 Ocak 2023'te gönderilmeye başlandı. Tmmuz 2022'de yasalaşan yönetmelik, memur ve emekliler için önemli bir pozisyon oluşturuyor. Ek endeks aralığında ücretlerde değişiklik olması durumunda emekli ikramiyesi de yeniden hesaplandı.Memur ve emeklilere yönelik ek düzenlemeler kapsamında ilk ödemenin 15 Ocak günü yapıldığı bildirildi. 2023 yılının hem emekli vatandaşlar için hem de emekliler için değerlendirme yılı olduğu belirtilirken yüzde 30'luk yeniden değerlendirme sonrası ücretlere 3600 ek gösterge de dahil edildi.Yaklaşık 5,5 milyon kişiyi kapsayan ek gösterge düzenlenmesi ücret, maaş ve emekli maaşlarını etkiliyor. Daha çok emeklilerin alacakları maaşı etkileyen 3 bin 600 göstergenin bir nebze vatandaşları rahatlatması bekleniyor. Ek göstergenin emeklilikteki iş gücü ayrıca, çalışan ücretleri üzerinde sınırlı bir etkiye sahiptir. Edinilen bilgilerde ise ek göstergesi 2200 olanların 3600'e çıkan endeks kapsamında 100 TL maaş zammı yapılacakken, memur maaşına 180 TL zam yapılacak.Ek göstergelerin ayarlanmasının ücretler üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Ek gösterge çerçevesinde emekli maaşı 2500 TL'ye kadar artacak. 30 hizmet yılı olan bir hemşireye 12.638 TL olan maaşına 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3.600 ek statü altında 2.561 TL ek ödeme yapılacak. Ayrıca öğretmen ve polis memurlarına da 2273 TL maaş zammı gerçekleştirilecek.Emekliler ve emekli memurlar için önemli bir yer tutan ek göstergede alınan ikramiye tutarları da etkilenecek. 30 yıl sigortalı olan hemşireler 455.718 TL alırken, primleri 3.600 ek statü ile 92.374 TL'ye çıkıyor. Bu bağlamda toplamdaki farkları 548.092 TL oluyor. Bu kapsamda 30 yıl kıdeme sahip öğretmen ve polislere verilecek ikramiyeler 81 bin 966 TL artırılacak.