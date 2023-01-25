Yüzde 30 zamma ek 2500 TL ödenecek! Bu kişiler maaşlarına ek ödeme alıyor: O kişilerden biri misiniz hemen öprenin!

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan 3 bin 600 ek gösterge yönetmeliği onaylanırken, ilk maaşlar 15 Ocak 2023'te gönderilmeye başlandı. Tmmuz 2022'de yasalaşan yönetmelik, memur ve emekliler için önemli bir pozisyon oluşturuyor. Ek endeks aralığında ücretlerde değişiklik olması durumunda emekli ikramiyesi de yeniden hesaplandı.
EMEKLİ VE MEMURA EK OLARAK 2500 TL ÖDENECEKMemur ve emeklilere yönelik ek düzenlemeler kapsamında ilk ödemenin 15 Ocak günü yapıldığı bildirildi. 2023 yılının hem emekli vatandaşlar için hem de emekliler için değerlendirme yılı olduğu belirtilirken yüzde 30'luk yeniden değerlendirme sonrası ücretlere 3600 ek gösterge de dahil edildi.
Yaklaşık 5,5 milyon kişiyi kapsayan ek gösterge düzenlenmesi ücret, maaş ve emekli maaşlarını etkiliyor. Daha çok emeklilerin alacakları maaşı etkileyen 3 bin 600 göstergenin bir nebze vatandaşları rahatlatması bekleniyor. Ek göstergenin emeklilikteki iş gücü ayrıca, çalışan ücretleri üzerinde sınırlı bir etkiye sahiptir. Edinilen bilgilerde ise ek göstergesi 2200 olanların 3600'e çıkan endeks kapsamında 100 TL maaş zammı yapılacakken, memur maaşına 180 TL zam yapılacak.