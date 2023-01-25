Finans
25 Ocak 2023 - 13:00

Yüzde 30 zamma ek 2500 TL ödenecek! Bu kişiler maaşlarına ek ödeme alıyor: O kişilerden biri misiniz hemen öprenin!

Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına ek ödeme alacakları günü iple çekiyor. 15 Ocak günü ücretler hesaplara yansımaya başlarken, 3.600 ek gösterge düzeltmesi ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. Ek statü ile emekli memurlara ek 2.500 TL, açıklanan emeklilik ikramiyesi ise 92.000 TL'dir. İşte ek göstergenin tüm detayları..

Finans
25 Ocak 2023 - 13:00
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Yüzde 30 zamma ek 2500 TL ödenecek! Bu kişiler maaşlarına ek ödeme alıyor: O kişilerden biri misiniz hemen öprenin!
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Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan 3 bin 600 ek gösterge yönetmeliği onaylanırken, ilk maaşlar 15 Ocak 2023'te gönderilmeye başlandı. Tmmuz 2022'de yasalaşan yönetmelik, memur ve emekliler için önemli bir pozisyon oluşturuyor. Ek endeks aralığında ücretlerde değişiklik olması durumunda emekli ikramiyesi de yeniden hesaplandı.

EMEKLİ VE MEMURA EK OLARAK 2500 TL ÖDENECEK

Memur ve emeklilere yönelik ek düzenlemeler kapsamında ilk ödemenin 15 Ocak günü yapıldığı bildirildi. 2023 yılının hem emekli vatandaşlar için hem de emekliler için değerlendirme yılı olduğu belirtilirken yüzde 30'luk yeniden değerlendirme sonrası ücretlere 3600 ek gösterge de dahil edildi.



Yüzde 30 zamma ek 2500 TL ödenecek

Yaklaşık 5,5 milyon kişiyi kapsayan ek gösterge düzenlenmesi ücret, maaş ve emekli maaşlarını etkiliyor. Daha çok emeklilerin alacakları maaşı etkileyen 3 bin 600 göstergenin bir nebze vatandaşları rahatlatması bekleniyor. Ek göstergenin emeklilikteki iş gücü ayrıca, çalışan ücretleri üzerinde sınırlı bir etkiye sahiptir. Edinilen bilgilerde ise ek göstergesi 2200 olanların 3600'e çıkan endeks kapsamında 100 TL maaş zammı yapılacakken, memur maaşına 180 TL zam yapılacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE YENİ ÖDEME MİKTARLARI NE KADAR?

Ek göstergelerin ayarlanmasının ücretler üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Ek gösterge çerçevesinde emekli maaşı 2500 TL'ye kadar artacak. 30 hizmet yılı olan bir hemşireye 12.638 TL olan maaşına 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3.600 ek statü altında 2.561 TL ek ödeme yapılacak. Ayrıca öğretmen ve polis memurlarına da 2273 TL maaş zammı gerçekleştirilecek.

Yüzde 30 zamma ek 2500 TL ödenecek

GÖSTERGE ÖDEMELERİ NASIL ETKİLENİR?

Emekliler ve emekli memurlar için önemli bir yer tutan ek göstergede alınan ikramiye tutarları da etkilenecek. 30 yıl sigortalı olan hemşireler 455.718 TL alırken, primleri 3.600 ek statü ile 92.374 TL'ye çıkıyor. Bu bağlamda toplamdaki farkları 548.092 TL oluyor.

Bu kapsamda 30 yıl kıdeme sahip öğretmen ve polislere verilecek ikramiyeler 81 bin 966 TL artırılacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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