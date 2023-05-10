Yüzde 90 indirim sağlayan borç yapılandırma başvurusunda süre daralıyor! Son gün 31 Mayıs..

14 milyon kişiyi etkileyecek, vergi, sigorta yükümlülükleri ve idari cezalarda önemli faydalar sağlayacak yeniden yapılandırma çağrısı yapmak için zaman daralıyor. Bu ay sonuna kadar başvuru yapanlar, oluşan ceza ve faizlerin yüzde 90'ını kurtaracak. Trafik Cezası yapılandırırsanız, peşin ödeme yaptığınızda yüzde 25 oranında indirim alabilirsiniz.
İLK ÖDEME 3 TEMMUZ’A KADAR
14 milyon kişinin 362 milyar lira borcunu kapsayan 7440 Sayılı Yapılanma Kanunu 12 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sonuç olarak; 31 Aralık 2022 tarihinden önce tahakkuk etmiş vergi ve sigorta yükümlülükleri ile başvuru tarihine kadar bildirilen cezalar yeniden yapılandırılabilecektir.
Bu kapsamda para cezası, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borcu, eğitim ve vakıf borcu yapılandırma başvuruları 31 Mayıs'a kadar devam edebilecek. Yapılandırma ayrıca, köprülerin ve otoyolların kaçak geçişini de içerir. İlk taksit ve ön ödemenin 3 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.
FARKIN YÜZDE 90’I SİLİNECEK
Vergi daireleri tarafından kanunen kesilen 2 bin liranın altındaki borçlar da geri ödenecek. Ehliyetiniz iade edilecektir. Yeniden yapılandırılan borç üzerindeki gecikme faizi ve cezalar kaldırılacak ve enflasyon farkı düşürülerek 48 ay içinde ödenmesi sağlanacaktır. Peşin ödeyenlere enflasyon farkı üzerinden yüzde 90 indirim yapılır. Tarihi bir fırsat sunan kural, hız cezası borcu olanları temize çıkaran ayrıntılar içeriyor. Sonuç olarak trafik cezası belirleyip ilk taksitin son ödeme tarihine kadar peşin öderseniz ceza tutarı üzerinden yüzde 25 indirim kazanırsınız. Enflasyon açığının yüzde 90'ı ortadan kalkacak.
TRAFİK CEZASI İÇİN ÖRNEK
2021'de kapatılan 2 bin 453 lira olan borç bugün yüzde 85 gecikme faizi ile birlikte 4 bin 538 liraya yükseldi. Bu borç yeniden yapılandırıldığında 2 bin 765,76 lira, yeni enflasyon açığı ise yüzde 12,75 (312,76 lira) olacak. Borç 36 taksit ile yani 3 yılda ödeme durumunda yeni tutar taksit faktörü ile birlikte 3 bin 512 lira olacak. Bu borcu tek seferde, yani nakit olarak öderseniz 2 bin 453 lira olan trafik cezasının yüzde 25'i indirilecek, 312,76 liralık ek enflasyon farkının yüzde 90'ı ortadan kalkacak. Ödenen toplam borç böylece 1.871 liraya iniyor.
BAĞKURLULARA PRİM ÖDEME İMKANI
Kanun aynı zamanda kapatılan SGK
alacaklarının yeniden yapılandırılmasına da olanak sağlıyor. Bu nedenle, sigorta primleri (Bağkur dahil), emeklilik kesintileri ve kurum karşılıkları, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik yardım primleri ve isteğe bağlı prim yükümlülükleri yeniden yapılandırmaya tabidir. Yenilemeden sonra sabit faiz oranında geri ödeme yaparsanız, gecikme ücreti ödemezsiniz. Ayrıca Bağkur teminatınızı askıya alabilir ve devam ettirebilirsiniz.
GSS PRİM BORCUNA DA AVANTAJ
Daha önce gelir testi yaptırmayan geniş kapsamlı sağlık sigortası (GSS) prim yükümlülüğü bulunan kişiler, kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 31 Temmuz'a kadar gelir testi yaptırabilecek. Gelir testi sonucunda hanenin kişi başına düşen gelirinin 3 bin 336 liranın altında çıkması durumunda GSS prim yükümlülüğü iptal edilecek. Gelirinizin bu tutarı aşması halinde gecikme faizi ödememek için 31 Ağustos'a kadar borcunuzu peşin ödemeniz gerekmektedir.
4 YILDA ÖDEME İMKANI
Yapılandırılmış borç 12, 18, 24, 36 ya da 48 eşit taksitte ödenebilir. Birinci ve ikinci taksitin zamanında ödenmesi halinde, bir takvim yılı içinde en fazla üç taksit tutarının zamanında ödenmemesi ya da eksik ödenmesi kuralların herhangi bir hükmünün ihlali anlamına gelmez. Aksi takdirde yapılandırmanız bozulacaktır.
ARAÇ MUAYENE ŞANSI
Araçlar için ödeme yapan MTV'nin, para cezalarının ve geçiş ücretlerinin en az yüzde 10'unun ödenmesi koşuluyla, taksitler sırasında sağlık kontrolünden geçmesine izin verilecektir. 30 Eylül 2023 tarihine kadar ekspertiz yaptırmayan kişilere aylık yüzde 5 geç muayene cezası yerine yüzde 0,75 oranında ekspertiz yaptırılacaktır. Ekspertiz bedelini ödemeniz gerekecektir.