YAŞAM
17 Eylül 2022 - 13:15

Yüzlerce kişinin gözü önünde yaşanan olayın sebebi dehşete düşürdü

Bursa'da şehir metrosunda yüzlerce kişinin gözü önünde "yan bakma" meselesi iddiasıyla bir kişiye kafa atıp bıçakla ağır yaralayan zanlı, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Yüzlerce kamerayı izleyip iz süren Bursa polisi 2 saat içerisinde sabıkalı zanlıyı gözaltına aldı. Sorgusunda "yan bakma" nedeniyle bıçakladığını söyleyen şahıs, adliyeye yollandı.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 13:15
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Yüzlerce kişinin gözü önünde yaşanan olayın sebebi dehşete düşürdü

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Metro Durağı yakınlarında, metronun içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Altınşehir Metro istasyonunda trene binen 22 yaşındaki Emre E., yan baktığı iddiasıyla ortada hiçbir sebep yokken, işinden dönen 30 yaşındaki Deniz T.'ye önce kafa attı ardından da tek bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaraladı. Yüzlerce kişinin gözü önünde cereyan eden olay sonrası bir müddet yürüyüp Ataevler Metro İstasyonu'nun içinde yere yığılan Deniz T. ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Bir meyve suyu fabrikasında çalışan genç adamın çok kan kaybettiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yaralıya müdahale edilirken, yüzlerce kişinin de olayı meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti.

Olayı araştıran Nilüfer İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını ayrı ayrı inceledi. Zanlının Altınşehir Metro İstasyonu'nda trene bindiği belirlendi. Gün boyu iş arayan işsiz gencin Altınşehir Gıda Sitesi'nde bazı işyerlerine bilgilerini verdiğinin tespit edilmesi üzerine zanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınan zanlı Emre E. bıçaklama sebebinin "yan bakma" meselesi olduğunu söylerken yaralama gibi bazı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye yollandı. Ağır yaralı Deniz T.'nin de ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ahmet Berke Erdal - Hakan Gönül

 

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