Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans hakkındaki korkunç gerçek! Neden yıkıldığı belli oldu: Meğer gerçekler çok başkaymış







YÜZLERCE KİŞİNİN CAN VERDİĞİ RÖNESANS REZİDANS MEĞER SAĞLAMMIŞ. PROF. ÖVGÜN AHMET ERCAN DEPREMDE EN YÜKSEK CAN KAYBI YAŞANAN RÖNESANS REZİDANS'IN NEDEN YIKILDIĞINI AÇIKLADI







"YAPI SAĞLAM ANCAK..."

DİLATASYON NEDİR?

Çok büyük bir organizasyonla açılışı yapılan Rönesans Rezidans, içinde yaşamını sürdüren herkese mezar olmuştu. Yıkım sebebi deprem değilmiş. Detaylar haberimizde…Hatay, Kahramanmaraş'ın merkezinde depremin en çok vurduğu illerden biri oldu ve Rönesans konutlarında en fazla ölümün yaşandığı il oldu. Profesör Özgün Ahmet Ercan, Rönesans konutu hakkında etkileyici açıklamalarda bulundu. Profesör Ercan, yüzlerce kişinin mezarı olan konutun aslında sağlam olduğunu ancak binanın önünde "dilatasyon" olmadığı için yıkımın gerçekleştiğini anlattı. Jeofizik Mühendisi Profesör Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesaplarından önemli açıklamalarda bulundu. Hatay'da en çok can kaybının yaşandığı Rönesans konağının neden çöktüğüne ilişkin olarak Prof. Ercan, rezidansın sağlam olduğunu ancak binanın önünde 'dilatasyon' olmadığı için rönesans rezidansın yıkıldığını anlattı.Antakya'da TMMOB ile yıkıma ilişkin ayrıntılı inceleme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Akşam Antakya'nın TMMOB oda temsilcileri, belediye başkanı, gönüllülerle Defne'de sobalı bir çadırda, 4 saat çok verimli geçen teknik bir toplantı yaptık. Deprem, oluşumu, etkileri, toplumsal, tinsel (ruhsal) boyutu, göçüklerin nedenlerini ayrıntılı inceledik. Antakya'daki, TMMOB toplantısında iki bodrumlu, arkaya kapaklanan Rönesans yapısının sağlam olduğu, ancak bodrumların L biçimli olup, yapı birleşim yeri boyunca, önde dilatasyon koyulmaması nedeniyle yıkıldığına karar verdik."Bir inşaat projesinde planlanan boşluğa dilatasyon denir. Özellikle yüksek katlı ve ferah binalar planlanırken bu odaların esnemeyecek şekilde planlanması gerekir. Planlanan oda, harekete açık bir yapının parçasıdır. Dilatasyon derzlerine açık olan bu derzler yapının hareket etmesini engeller. Dilatasyonun son aşamasında, konstrüksiyonda uygun yapısal bağlantı malzemeleri kullanılmalıdır. Bu, binaların inşası sırasında ortaya çıkan estetik kusurları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Dilatasyon sırasında kullanılan derz dolguları, lastik bantlar ve hareketli metal profiller, istenilen yapının elde edilmesi için bina dış cephesine destek olur.