Yüzlerce kişiye mezar olan site meğer böyle satılmış! Satmak için söylediklerini duyunca donup kalacaksınız: Bir de öneri vermiş!







YIKILAN BİNALAR ARDINDAN MÜTEAHHİT KONUŞMALARI ŞAŞIRTIYOR







Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinden büyük yıkımlarla etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Son gelen bilgiler kapsamında yıkılan iki binanın müteahhitinin bir de insanlara önerilerde bulunduğu öğrenildi! Hatay'da yıkılan bina ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve Hatay ilini epey büyük yıkımlarla sarsan deprem sonrasında 5 bloklu Güçlü Bahçe Sitesi'nde bulunan 2 binanın yıkıldığı öğrenildi. 2 senedir sitede yönetici olan Ertuğrul Şahbaz depremde olanları anlattı. Şahbaz, deprem günü sarsıldıklarını, müteahhitin evi satarken depreme dayanıklı olduğunu söylediğini, hatta deprem olursa dışarı bile çıkmayın dediğini söyledi. Şahbaz, sarsıntı sırasında bu laflara güvenerek dışarı çıkmadıklarını, deprem esnasında 2 bloğun yıkıldığını, yıkılan merdivenlerden ailelerini ve yakınlarını, komşularını bir şekilde dışarı çıkardıklarını, deprem günü yoğun yağış olduğunu, gece 04.17 ve 12.00 satlerinde ülkenin bundan haberi yok gibi olduğunu ve yalnız kaldıklarını belirtti.Ertuğrul Şahbaz açıklamalarına şu şekilde devam etti; 'Biz sitemize çok güvendik. Temelinde 2.5 metre beton olduğu söylendi. Burayı yapan ailenin Hatay'da çok dairesi vardı, biz de güvendik. Mehmet Güçlü inşaata başlayıp tamamlayamadığı için Servet Altaş'a devretmiş. Burada binaların bitmesinde zorlandılar, daireler satıldı ama bayağı sorun yaşadık. Buralar çok kıymetlenecek diyorlardı. Böyle olunca biz de yatırım yapmak istedik. Kredilerimiz var. Açılışta altın makasla açılış yaptılar burada. Site içindeki en büyük sorun bence site ortasına eksi 2. kata otopark yapılması. O otopark bina bloklarına dayatıldı. Dilatasyon yapılmadı. Depremde bloklar oynadı ve otoparka çarpıp yıkıldığını düşünüyorum. Site altında 150 tane araba var, bunlar insanların serveti. Kimse buna engel olmadan araçlarımızı buradan almak istiyoruz. Sağlam araçlarımız. Araçlarımızı alıp gitmek istiyoruz. Su motorları sorunları olduğu için su altında araçlar kalabilir. En azından arabalarımız elimizde olsun.' dedi.