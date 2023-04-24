Yüzme şampiyonu 'kendine zarar verme' eğiliminde













28 yaşındaki yüzücü, bu ayın başlarında zihinsel sağlık sorunları nedeniyle İngiltere Şampiyonası'ndan çekildi. Temmuz ayındaki Dünya Su Sporları Şampiyonası için Büyük Britanya kadrosuna dahil edilmedi.Times'a verdiği röportajda, "Kendime zarar veren bir sarmaldayım, bunu söylemekten çekinmiyorum çünkü ben insanım." dedi. Kariyerinde kendi gibi hissetmediği bir noktaya geldiğini belirten Peaty, "Yüzmekten mutlu olmadım ve spordaki en büyük aşkım olan yarışta mutlu hissetmedim. İstediğim sonucu alamazsam kendi kendimi yok ederim." açıklamasında bulundu.Gelecek yıl Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunlarında yarışmayı planlayan Peaty, daha önce depresyon dönemleri ve alkolle ilgili sorunlarından bahsetmişti.