SPOR
24 Nisan 2023 - 19:33

Yüzme şampiyonu 'kendine zarar verme' eğiliminde

İngiltere'nin üç kez Olimpiyat yüzme şampiyonu Adam Peaty, "kendi kendini yok eden bir sarmal" içinde olduğunu söylüyor, ancak diğer taraftan bu sarmaldan çıkacağını umuyor.

SPOR
24 Nisan 2023 - 19:33
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Yüzme şampiyonu 'kendine zarar verme' eğiliminde


     28 yaşındaki yüzücü, bu ayın başlarında zihinsel sağlık sorunları nedeniyle İngiltere Şampiyonası'ndan çekildi. Temmuz ayındaki Dünya Su Sporları Şampiyonası için Büyük Britanya kadrosuna dahil edilmedi.    

Adam



      Times'a verdiği röportajda, "Kendime zarar veren bir sarmaldayım, bunu söylemekten çekinmiyorum çünkü ben insanım." dedi. Kariyerinde kendi gibi hissetmediği bir noktaya geldiğini belirten Peaty, "Yüzmekten mutlu olmadım ve spordaki en büyük aşkım olan yarışta mutlu hissetmedim. İstediğim sonucu alamazsam kendi kendimi yok ederim." açıklamasında bulundu.

 Adam

      Gelecek yıl Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunlarında yarışmayı planlayan Peaty, daha önce depresyon dönemleri ve alkolle ilgili sorunlarından bahsetmişti.

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