Yüzsüz hırsızdan ‘Eşek gibi çalışıyorum’ paylaşımı

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir evi gözüne kestiren 24 yaşındaki Abdulbaki K., motosikletiyle bölgede keşif yaptıktan sonra önceki gün sabah saat 10.00 sularında gizlice eve girdi. Besicilik yapan ailenin evde olmadığını bilen hırsız, 5 saat boyunca evin altını üstüne getirerek evde bulunan 300 bin TL değerindeki altın ve paraları alarak kayıplara karıştı. Soyulduklarını eve geldikten sonra anlayan ev sahipleri, durumu Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çevrede bulunan kamera kayıtları üzerinde gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucu, hırsızlık olayını Abdulbaki K.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Adım adım izlendi

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Abdulbaki K.'nın adım adım izini sürdü. Şüphelinin altınları bozdurmak Acıpayam ilçesindeki kuyumculara girdiğini tespit edilen JASAT, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile temasa geçti. Çaldığı paralarla kendisine 35 bin TL değerinde bir mobil cihaz aldığını belirlenen Abdulbaki K., çaldığı paralarla eğlence mekanında keyif yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından çaldığı para ve altınların bir kısmıyla birlikte adliyeye yollandı.

Eşek gibi çalışıyormuş

Benzer 4 suç kaydı daha patlak veren Abdulbaki K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaldığı paralarla lüks bir yaşam sürmeyi amaçlayan yüzsüz hırsızın, bir müddet önce sosyal medyada ellindeki 2 tomar parayla “Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Parayı bulunca ne yapacağımı bilemiyorum. Siz söyleyin” şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Mehmet Barlas