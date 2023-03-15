Yüzüğü hangi parmağınıza taktığınız kim olduğunuzu ortaya çıkarıyor! O parmağına takanlar aman dikkat!







YÜZÜK TAKILAN PARMAK KARAKTERİNİZİ BELİRTİYOR!







Yüzük takılan parmağınız baskınlığınızı, içsel gücünüzü dahi belirlemektedir. Kişilik analizi sunmaktadır. Bazılarının bir yüzük takması bazılarının ise birden çok takması bile analiz içerisindedir. Yüzük takılma şekline göre kişilik analizi nasıl yapılmaktadır? İşte detaylar haberimizde.Yüzük takma tarzı kişilik testine tabi tutulmaktadır. Kişilik özelliklerinizi yüzüğü nasıl takış şekliniz ile öğrenebileceksiniz. Son dönemlerde yüzük takma oldukça tercih edilmektedir. Tek yüzük takmak ile aynı zamanda birden çok yüzük dahi takılmaktadır. Bunlar bile karakteriniz ile ilgili ipuçları vermektedir.Verdiğimiz kararlar, seçimler bizim kişiliğimiz ile ilgili ipuçları sunmaktadır. Taktığınız yüzüğün hangi parmakta olduğu, kaç tane tercih ettiğiniz kişilik analizleri kapsamındadır. -Yüzüğün baş parmağa takılmasının kişilik analizi sonucu şu şekildedir: Yüzüğü baş parmağa takmak erkeklerin tercihen severek taktığı şekildir. Erkeklik sembolü sunan baş parmağa yüzük takılması kadınlarda görüldüğünde büyük içsel güce sahip olduğunun işareti demektir. Zorluklarla başa çıkabilme olarak algılanmaktadır, sert davranış görülebilir. Bu şekilde takan kadınların yumuşak olması çok da beklenmez. -İşaret parmağına takılması şöyle yorumlanmaktadır: Hangi elinizin işaret parmağınıza taktığınız önemlidir. Sol elin işaret parmağına takılması farklı olma amacıdır. Sağ işaret parmağı ise güç ile gösteriş istemek demektir. Bu gücü iyi kullanmanız halinde sorun yoktur. -Orta parmak: Psikologlar tarafından kadınlarda bu parmağa takılması güzel bulunmaktadır. Hayatta olduğu dengeyi sağladığı anlamındadır. -Yüzük Parmağı: Sıkı aile ilişkisi, bağlı olma anlamı vardır. Hayatta güzellikleri kucaklamayı da sembolize eder. -Serçe olan parmağa takılan yüzük için: İletişim kurmayı, dostça bir canlılığı, zekayı ve sezgileri işaret etmektedir.