Yüzüklerin Efendisi dizisi konusu nedir, yayın tarihi ne zaman? Yüzüklerin Efendisi dizisi yayın tarihi

Yüzüklerin Efendisi dizisi

Yüzüklerin Efendisi dizisi konusu

Yüzüklerin Efendisi dizisi oyuncuları

Yüzüklerin Efendisi dizisi kaç bölüm

Tolkien tarafından kaleme alınan Yüzüklerin Efendisi kitabının dizisinin çekileceği öğrenildi. Yüksek bir bütçeyle çekilen ve yayın hayatına başlayacak olan dizi ile ilgili merak edilenler devam ediyor. Peki dizi nerede yayınlanacak? Ne zaman yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2 Eylül 2022 tarihinde yayın hayatına başlayan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk iki bölümü Amazon Prime platformu üzerinden seyircilerle buluştu. Amazon Prime dizinin 1 Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece 00.00'da yayınlanacağı duyuruldu.Dizide Orta Dünya'da barış ortamının olduğu bir dönemi anlatarak başlayacak ve bir grup tarafından ortaya kötülüğün çıkarılmasıyla devam edecek. Sisli Dağlar karanlıklarında, elflerin yaşadığı yerler, Lindon bölgesindeki ormanlar, ada krallığı Numenor, krallık ve karakterler, Orta Dünya zamanları konu edilecek.Yüzüklerin Efendisi dizisinde başrolü Maxim Baldry üstleniyor. Kadro ise Robert Aramayo, Charlie Vicker, Owain Athur, Smith, Nazanin Boniadi, Dylan, Morfydd Clark, Megan Richards, Ismael Cruz Cordova, Sophia Nomvete, Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Markella Kavenagh ve Joseph Mawle yer alıyor.Dizinin ilk sezonunun 8 bölüm olacağı ve ilk bölüm adının Geçmişin Gölgesi (Shadow of the Past) olarak belirlendi. Dizi ise toplamda 5 sezondan oluşacak ve 50 saat süre ile seyircilerle paylaşılacak.