Yüzyıllık Mucize dizisine çalıntı şoku! Ünlü isim 'ben yıllar önce yazdım' diyerek sitem etti: Hikaye çok tanıdık...













Star TV'de perşembe günleri yayınlanmaya başlayan Yüz Yıllık Mucize dizisi hakkında ünlü sanatçı açıklamalarda bulundu. Senaryonun kendisine ait olduğunu, daha önce kaleme aldığını iddia etti. Deniz'in sosyal medya paylaşımları ayrıntılarda.Geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan ve oldukça sevilen Yüz Yıllık Mucize adlı dizi hakkında çalıntı haberleri gündem oldu. Başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı ve güçlü oyuncu kadrosuyla Star TV'de yayınlanan dizi hiç yaşlanmayan Ali Tahir'in hikayesini anlatıyor. 130 yaşında olan ve yaşlanmayan Ali Tahir ve ilginç hayatı dizinin dikkat çekmesine neden oldu.Ancak dizi yayınlanmaya başladığı gün ünlü sanatçı Özcan Deniz açıklamalarıyla herkesi şok etti. Dizinin senaryosunun kendisine ait olduğunu açıkladı. 10 yıl önce bu hikaye üzerinde çalışmalar yaptığını, çalışmasının da bitmeye hazır olduğunu açıkladı. Deniz, '10 yıldır üstünde çalıştığım bu epik aşk hikayemin ilk paylaşımını 2 sene evvel buradan yapmıştım. Ve hayata geçmesi için son adımlarımızı atıyorduk ki... Bir tv kanalında kırpılıp takla attırılmış halini izledik... Neyse hayırlı olsun.' açıklamalarıyla gündem yarattı. Açıklamalarını sosyal medyadan duyuran Deniz, konu hakkında yeni açıklamalarda bulunmadı.