ÖZEL HABER
19 Kasım 2022 - 14:06

Z Kuşağı çalışanları çabuk sıkılıyor

Günümüzün en popüler kuşağı Z kuşak artık iş hayatında. Peki Z kuşağının iş hayatından beklentileri neler? Neden çabuk sıkılıyorlar? Detaylar haberimizde..

ÖZEL HABER
19 Kasım 2022 - 14:06
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Z Kuşağı çalışanları çabuk sıkılıyor


Günümüzde neredeyse her yerde duyduğumuz en popüler kuşak Z kuşak. 1995 sonrası doğan bireyler Z kuşak olarak adlandırılıyor. Z kuşağın da iş hayatında yer almasıyla birlikte artık, iş hayatlarındaki davranış hayatı sorgulamaları araştırma konusu haline geldi. 

z kuşağı

Z kuşağının işten çabuk sıkılmasının nedenlerinden ilki işsizlik sorunu, 



Türkiye'deki işsizlik sorunsalı Z kuşağının iş bulma noktasında çeşitli sorunlar yaşadığı ve iş bulduklarında da aldıkları düşük ücret seviyeleri yüzünden mutsuzluk yaşadıkları belirlenmiş. Bu da mevcut işlerinden uzaklaşmalarına neden oluyor.

Gelecek Kaygısı,

Hayat pahalılığı, işsizlik ve sabit koşullar gözönüne alındığında Z kuşağı gelecek kaygısı taşıyor. İş hayatına katılanlar kadar eğitim hayatındakilerde de memnuniyet oranı oldukça düşük. Kariyerlerini ve geleceklerini planlamada zorluk yaşıyorlar.

Ücret Beklentisi

Yeni iş hayatına başlatılan ve genellikle de deneyim süreleri düşük olduğu için Z kuşağı çoğunlukla asgari ücretle işe başlatılıyor. Alım gücünün düşmesi mevcuttaki hayat pahalılığı düşünüldüğünde aldıkları ücret memnuniyet seviyelerini olumsuz etkiliyor.

 

yeni nesil Z kuşak

Tecrübe

İş hayatına yeni başladıkları tecrübeleri olmadıkları için asgari ücretle başlıyorlar. Bu da hem ücretten kaynaklı hem de tecrübe eksikliğinden doğan bir mutsuzluk hali yaratıyor. Asgari ücret almak istemiyorlar lakin işe başlamadıkları için tecrübeleri de yükselmiyor. İkisi arasında bir sıkışmışlık yaşıyorlar.

Küresel Dünya

Artık internet ve telefonlar sayesinde her şeye ulaşmak mümkün. Dünya'yı göz önüne aldıklarında, kendi yaşıtlarının alım gücü ve yaşam biçimine tanık oluyorlar. Asgari ücretle bir işe başladıklarında ülkedeki pahalılıkla birlikte aynı yaşam biçimine sahip olamayacaklarını düşündükleri için bu da iş yaşamından uzaklaştıranlar arasında oluyor. Özellikle teknolojik ürünlere ulaşma konusunda oldukça şikayetçiler.

Tükenmişlik

Z Kuşağı çalışanlarının yaşadığı bu genel problemler onları mental ve fiziksel olarak yıpratıyor. Dolayısıyla bir tükenmişlik hissi oluşuyor ve beklenti kaybı Z Kuşağını iş dünyasından koparıyor. Bu his genellikle Z Kuşağı çalışanlarını girişimciliğe ya da negatif anlamda genç işsizliğe teşvik ediyor. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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