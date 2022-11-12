Zabıtalar suçüstü yakaladı! Zonguldak'ta dilencilik yapan adamın üzerinden 4200 TL ve kendisine ait 3 dairesi olduğu tespit edildi!













Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis kontrolünde, dilendiği belirlenen N.K.'nin 3 dairesinin olduğu ve üzerinde 4200 TL olduğu belirlendi.Ereğli'de zabıta takibi sırasında N.K. göze çarptı. N.K.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Bölgedeki bir fabrikadan emekli olduğu belirlendi. Polis ekipleri N.K.'yi işlemler için karakola götürdü. N.K.'nin gözaltına alındığı belirtildi.Dilenerek 4200 TL topladı. Soruşturma, N.K'nin kendisine ait 3 dairesi olduğu sonucuna vardı. N.K. tarafından toplanan 4200 TL’ye el konuldu. "kabahatler kanunu"na göre dilencilik suçundan 277 lira para cezasına çarptırıldı.