YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:05

Zafer Bayramını Taş Boyayarak Kutladılar - Mersin

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:05
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Zafer Bayramını Taş Boyayarak Kutladılar - Mersin


Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Mut Taşhan'da ‘Taş Boyama Atölyesi' düzenlendi.


Çok sayıda çocuk ve ailesinin katıldığı etkinlikte, minik eller taşların üzerinde şanlı Türk bayrağının motiflerini işleyerek, Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutladılar. Taşhan'da ayrıca şiir dinletisi ile 'Atatürk'ün sevdiği türküler' konseri gerçekleştirildi.




Etkinlik hakkında açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın büyük anlam dile getirdiğini belirterek, “Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut'ta üzerine düşen görevi hem ilçe merkezindeki etkinlikler bunun yanı sıra Kozlar Mahallesi'ndeki etkinlikler ile yerine getirdi. Başkanımıza bu konuyla alakalı teşekkür ediyoruz. Mut halkı da bu durumdan çok fazla memnun” dedi.


“Kızım için de bizim açımızdan de çok iyi bir gündü”


Etkinliğe kızı ile birlikte katılan Ayşe Uzun isimli vatandaş, “Taşhan bizim için, Mut halkı için sosyalleşmenin yaşandığı bir yer. Hem tarihi dokusu ile aynı anda 30 Ağustos dolayısıyla buraya geldik. Taş boyama etkinliğinin olduğunu biliyorduk. Kızım için de bizim açımızdan de çok harika bir gün” şeklinde konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mut'taki hizmetlerinden memnun olduğunu da vurgusunu yapan Uzun “Yazlık sinemalar bizim açımızdan çok keyifli geçiyor. Aynı zamanda konserler ve üretici kadınların yaptığı işler de çok keyifli” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
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