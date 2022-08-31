YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:00

Zafer'in 100'üncü Yılı Coşku Ile Kutlandı - Bursa

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:00
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zafer'in 100'üncü Yılı Coşku Ile Kutlandı - Bursa


Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını Demirtaş Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutladı.


Gecede konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “30 Ağustos, Cumhuriyet'in kuruluş yolunda atılmış en büyük adımlardan biri, Türk tarihindeki büyük bir zaferin adıdır. Bizler de bu şanlı zaferin 100'üncü yılını birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir coşku ile kutluyoruz” dedi.




Demirtaş Meydanı'nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mehter takımının gösterisi ile başlayan kutlamalar, Osmangazi Belediyesi folklor ekibinin gösterileriyle devam etti. Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdikleri eserlerle meydanı dolduran vatandaşlara büyük bir coşku yaşattı.


Başkan Dündar, Türk tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan 30 Ağustos zaferini, Demirtaş halkıyla birlikte büyük bir coşku ve heyecan içerisinde kutlamanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Demirtaş'ın son 10 yılda yaşanan gelişmelerle birlikte Bursa'nın yeni cazibe merkezlerinden biri olduğuna en önemli Başkan Dündar, “10 yıl öncesinin Demirtaş'ı ile bugünkü Demirtaş arasında çok fazla fark var. Göreve geldiğimizde Demirtaş'ta 18 bin nüfus vardı. Bugün sadece Sakarya Mahallemizde 20 bin nüfus yaşıyor. 80 binden fazla nüfusa sahip olan Demirtaş'a kazandırdığımız meydanımızda bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılını birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir coşku ile kutluyoruz” dedi.


Konuşmasında Demirtaşlılara müjdeler veren Başkan Dündar, “Sakarya Mahallemizde imar yolu açma çalışmalarımız devam ederken, önümüzdeki hafta, Sakarya Mahallemizdeki yolların asfalt kaplamasına başlıyoruz. Buradan yeni bir müjdeyi de Demirtaşlılarla paylaşmak istiyorum. Nüfus Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeleri sonuçlandırdık. Önümüzdeki günlerde Demirtaş Kültür Merkezi'mize Osmangazi Nüfus Müdürlüğü Nüfus Şefliğini açıyoruz. Vatandaşlarımız nüfus işlemlerini daha kolay ve yerinden halletme imkanına kavuşacak. Demirtaş'ımıza hayırlı olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun” diyerek konuşmasını belirtti.


Zafer Bayramı kutlamaları, gecenin sonu itibariyle düzenlenen havai fişek gösterileri ile sona erdi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...