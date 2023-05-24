Zafer Partisi ile Millet İttifakı'nın anlaşma protokolünün detayları belli oldu!

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüştü. Ümit Özdağ, partisinin ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldığını açıkladı. Kararın ardından Millet İttifakı ile Zafer Partisi'nin arasında yedi maddelik bir protokol ayrıldı. Yedi protokol metni aşağıdaki ifadeleri içeriyordu: "Bu protokol, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İkinci Turu ve sonrasındaki süreçte Zafer Partisi ve Millet İttifakı unsurları arasında işbirliği ilkelerini içermektedir. Amaç: Devlet Karşıtı toplumsal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizinin yeniden örgütlenmesi" 21 yıllık AKP hükümetlerinin yol açtığı mülteci sorunu, borç yağmacı ekonomi ve ciddi ekonomik sorunlar ve toplumu siyasi kutuplara bölme; ulusal birlik ve beraberliği sağlamak, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ciddi ekonomik sorunlarla mücadele etmek, ayrıntılarını belirlemek Türkiye için ciddi bir güvenlik ve demografik sorun teşkil eden sığınmacı ve kaçakların ülkelerine geri gönderilmesi amacıyla ortak çalışma ve işbirliğidir"
TEMEL İLKELER
1- Anayasanın ilk 4 maddesi ile 66. maddesinde yer alan Türk vatandaşlığının tanımı ve içeriği aynen korunacaktır. 2- 1924 yılında kurulan birleşik-laik devlete asla zarar verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı olarak kalınacaktır. 3- Başta Suriyelilerle birlikte tüm sığınmacı ve kaçaklar en geç bir yıl içinde ülkelerine iade edilecektir. 4- FETÖ, PKK ve DAİŞ başta olmak üzere devletin varlığını ve bütünlüğünü hedef olarak alan tüm terör örgütleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilecek. Terörle mücadele kapsamında, teröre bulaştığı tespit edilen yerel yönetim yöneticilerinin yerine adli delillerle devlet görevlilerinin atanmasına yargı kararıyla devam edilecek. Terörle mücadele edilecek, müzakere edilmeyecek. Türkiye'nin birleşik devleti ve millî yapısını hedef almış olan hiçbir siyasi ve aynı zamanda hukuki düzenlemelere izin verilmeyecek. 5- Devletin tüm birimlerinde yapılacak görevlerde sadakat değil liyakat esas alınmalıdır. 6 – Tüm yolsuzluk eylemleri yasal çerçevede çok etkin bir şekilde ele alınacaktır. 7- Devletin vatandaşlarına karşı şeffaf ve açık olması gerektiği tam olarak kabul edilmektedir.