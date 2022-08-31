YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:18

Zafer Turnuvası'nda Dostluk Kazandı - Eskişehir

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zafer Turnuvası'nda Dostluk Kazandı - Eskişehir


Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılına özel gerçekleştirilen Zafer Turnuvası'nda katılıan ekiplere ödülleri verildi.


Anadolu Üniversitesi Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvada U-11 yaş kategorisinde Anadolu Üniversitesi, Bursaspor, Yeşilay FK ve Ankaragücü; U-10 yaş kategorisinde ise Anadolu Üniversitesi, Çelikordu, Eskişehirspor ve Ankaragücü'nün yer aldığı turnuvada kazanan dostluk oldu. Minik futbolcuların hünerlerini ortaya koyduğu, pek çok renkli ve çekişmeli anların yaşandığı, kazananın dostluk olduğu turnuvada müsabakaların ardından düzenlenen törenle katılan ekiplere ödülleri verildi.





“Minik sporcularımız adına gururluyuz”


Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, turnuvaya katılım gösteren minik sporcuları tebrik ederek şunları söyledi:


“30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılına özel düzenlenmiş olan bu turnuvada minik sporcularımızı görmekten gurur duyduk. Kazananın dostluk olduğu bu turnuvada her bir takımı tek tek tebrik ederim.”


Turnuvanın sonu itibariyle Anadolu Üniversitesi Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin ile Sağlık Kültür ve Spor Daire (SKS) Başkanı Galip Özsarı tarafından turnuvaya katılan minik sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...