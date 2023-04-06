Zahide Yetiş'in boşanma itirafı şaşkına çevirdi! 9 yıllık evlilik kimse duymadan bitti..







ZAHİDE YETİŞ, YENİ HAYATINA BAŞLADI







TV ekranlarında gündüz Kuşağı programı hazırlayıp sunan ve adından sürekli söz ettiren Zahide Yetiş, 360 derece programına konuk olarak katıldı. Yetiş'in özel hayatıyla ilgili itirafı sosyal medyada gündem oldu. Cem Arısoy ile 2014 yılında evlenen ve Aras adını verdikleri bir oğulları olan Zahide Yetiş, bir süre önce eşinden boşandığını söyledi. Ünlü sunucunun bu itirafı herkesi şaşkına çevirdi.Zahide Yetiş Gökay Kalaycıoğlu boşanma süreciyle ilgili konuşurken şunları söyledi: Hayat sizi başka yerlere götürebilir ve nereye giderseniz gidin var olmaya devam edeceksiniz. Bu bizim için çok özel. Bir yıl geçti. İstanbul'da bir evim var ama zamanımın çoğu İzmir'de geçiyor. Oğlumuzla yaşamaya devam ediyoruz. Babası ve anneannesi ile diyaloğumuz devam ediyor"Zahide Yetiş, boşanmanın detaylarını anlatmaktan hoşlanmasa da İstanbul'daki evi yerine İzmir'deki evi tercih ettiğini ifade etti.