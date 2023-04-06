MAGAZİN
06 Nisan 2023 - 14:14

Zahide Yetiş'in boşanma itirafı şaşkına çevirdi! 9 yıllık evlilik kimse duymadan bitti..

Sunucu Zahide Yetiş, 360 derece isimli programa katıldı ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularıyla özel hayatına dair önemli detayları paylaştı. 2014 yılında dünya evine girdiği Cem Arısoy'dan sessizce boşandığını açıklayan Yetiş, yeni hayatıyla ilgili detayları da izleyicilere anlatırken artık İstanbul'daki evinde yaşamayı tercih etmediğini söyledi.

MAGAZİN
06 Nisan 2023 - 14:14
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zahide Yetiş'in boşanma itirafı şaşkına çevirdi! 9 yıllık evlilik kimse duymadan bitti..
TAKİP ETTAKİP ET


TV ekranlarında gündüz Kuşağı programı hazırlayıp sunan ve adından sürekli söz ettiren Zahide Yetiş, 360 derece programına konuk olarak katıldı. Yetiş'in özel hayatıyla ilgili itirafı sosyal medyada gündem oldu. Cem Arısoy ile 2014 yılında evlenen ve Aras adını verdikleri bir oğulları olan Zahide Yetiş, bir süre önce eşinden boşandığını söyledi. Ünlü sunucunun bu itirafı herkesi şaşkına çevirdi.

Zahide Yetiş'in boşanma itirafı şaşkına çevirdi

ZAHİDE YETİŞ, YENİ HAYATINA BAŞLADI



Zahide Yetiş Gökay Kalaycıoğlu boşanma süreciyle ilgili konuşurken şunları söyledi:

Hayat sizi başka yerlere götürebilir ve nereye giderseniz gidin var olmaya devam edeceksiniz. Bu bizim için çok özel. Bir yıl geçti. İstanbul'da bir evim var ama zamanımın çoğu İzmir'de geçiyor. Oğlumuzla yaşamaya devam ediyoruz. Babası ve anneannesi ile diyaloğumuz devam ediyor"

Zahide Yetiş'in boşanma itirafı şaşkına çevirdi

Zahide Yetiş, boşanmanın detaylarını anlatmaktan hoşlanmasa da İstanbul'daki evi yerine İzmir'deki evi tercih ettiğini ifade etti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ