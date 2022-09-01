'Zalim İstanbul dizisi tekrar bölümleri ile teve2'de! Zalim İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Zalim İstanbul yayın günü ve yayın saati

Zalim İstanbul dizisi daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanmıştı.Dizinin hayran kitlesi oldukça büyüktü. Reyting rekorları kıran dizi tekrar yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek yer alıyor. Dizi izleyiciyi ekrana kitlemişti. Şimdi ise tekrar bölümleri ile ekranlara geliyor.Zalim İstanbul Teve2 kanalında hafta içi her gün saat 19:30'da ekranlarda olacak!