Zam açıklaması sonrası kuruşu kuruşuna hesaplandı! En düşük emekli maaşı bu kadar olacak: Dev ara zam bayram ettirecek

Emekli maaşlarına yapılan zam uzun süredir gündemde yerini koruyordu. 14 Mayıs seçimleri öncesi maaş zammı yapılacağı iddia edilmişti ve yeni liste açıklandı. Uzmanlar, yeni zamlı emekli maaşlarını hesapladı. Peki ara zamdan sonra asgari emekli maaşı ne kadar? Emekli ara zammı kaç lirayı bulacak? 4A 4B 4C emeklisi ve EYT'linin maaşlarının son dakika
gelişmelerine haberimizin devamında bulabilirsiniz...
Milyonlarca emeklinin gözü seçim öncesi maaş zammına çevrildi. Emekliler maaşlarını artırmak istiyor. 0 yılın başında yapılan maaş zammı, yükselen enflasyon ve doğal olarak düşen alım gücü ile milyonlarca emekliye yetmedi. Önümüzdeki seçimlerin de etkisiyle hükümetin tüm taleplerini yerine getireceğine inanan emekliler, ara maaş zammı talep eden kampanyalar başlatıyor. Peki emekli maaşları artacak mı? Yeni artan emekli maaşları ne kadar? İşte emekli maaşına ara zam ile ilgili son gelişmeler...
EMEKLİ MAAŞLARINA SEÇİM ZAMMI YAPILACAK MI?
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için gözlerini dört açıyor. 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri öncesinde milyonlarca emekli maaş zammı bekliyordu. Bugüne kadar çok sayıda talep geldi ancak bu sefer talep emeklileri sevindiriyor. Çünkü ortalama emekli maaşı artışı ortaya çıktı. Uzmanlara göre asgari emekli maaşı 7500 TL. 4A 4B 4C emeklileri için beklenen artış oranı yüzde 30 oldu. Ayrıca Nisan ayında emekli olan EYTliler de zam alacak.
YENİ ZAMLI MAAŞLAR KURUŞU KURUŞUNA HESAPLANDI
Emekliler zam hayal ettiğinde, perde arkasında dolaşan bilgilere göre, Uzmanlar yeni artan emekli maaşlarını en yakın yüzde birlik olarak hesapladılar. Ara zam nedeniyle asgari emekli maaşının 7500 TL'ye çıkacağı söyleniyor. Şu anda 6.500 TL maaş alan bir emekli zam sonrası 8.500 TL alacak.
EMEKLİYE ARA ZAM NE ZAMAN GELECEK?
Peki ara zam ne zaman gelecek? Şu anda ara zam konusu hükümetin gündeminde. Yaklaşan milletvekili seçimleri sonucunda muhasebe maaşlarının Mayıs ayından itibaren artacağı düşünülmektedir. Yani Mayıs ayından itibaren milyonlarca emekli zamlı maaş almaya başlayacak. EYTliler Mayıs ayında daha yüksek maaş alacak.