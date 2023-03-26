Zam açıklandı, promosyonlar patladı! O banka tek seferde 27.000 TL'ye imza attı







O BANKADAN TARİHİ PROMOSYON







Bankalar kurumlarla çalışmaya devam etmek için promosyon konusunda adeta birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Peki hangi kurum 27 bin TL promosyon anlaşması yaptı? Hangi banka promosyonlarını yükseltti? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ulaştırma Memur SEN tarafından yapılan yeni açıklamaya göre personeller 27 bin TL promosyon ödemesi alacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin tarafından yapılan teklif sonrasında kurum personelinin hesabına 27 bin TL ödeme yapılması için anlaşmaya varıldı.Aynı zamanda 2022 senesi için ödenen 8 bin 500 TL ödemeler iade alınmayacak. Önümüzdeki günlerde kurum ile banka arasında protokol imzalanması bekleniyor. Kamu kurumları ve bankalar üç senede bir ihale sistemiyle anlaşma yapıyor ve kurumlar personeline en yüksek promosyon ödemesini vermeyi teklif eden bankayla protokol imzalayarak personeline promosyon ödemesi yapılmasını sağlıyor. Kurumların bankalardan promosyon ödemesi almak için 3 sene maaş almak için bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor.