Finans
26 Mart 2023 - 00:45

Zam açıklandı, promosyonlar patladı! O banka tek seferde 27.000 TL'ye imza attı

Bankaların promosyon yarışları hız kesmeden devam ederken müjdeli haber o kurum için geldi! Peki 27 bin TL ödeme hangi kuruma yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
26 Mart 2023 - 00:45
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Zam açıklandı, promosyonlar patladı! O banka tek seferde 27.000 TL'ye imza attı
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Bankalar kurumlarla çalışmaya devam etmek için promosyon konusunda adeta birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Peki hangi kurum 27 bin TL promosyon anlaşması yaptı? Hangi banka promosyonlarını yükseltti? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BANKADAN TARİHİ PROMOSYON

Ulaştırma Memur SEN tarafından yapılan yeni açıklamaya göre personeller 27 bin TL promosyon ödemesi alacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin tarafından yapılan teklif sonrasında kurum personelinin hesabına 27 bin TL ödeme yapılması için anlaşmaya varıldı. 



27 Bin TL Promosyon Belirlendi

Aynı zamanda 2022 senesi için ödenen 8 bin 500 TL ödemeler iade alınmayacak. Önümüzdeki günlerde kurum ile banka arasında protokol imzalanması bekleniyor. Kamu kurumları ve bankalar üç senede bir ihale sistemiyle anlaşma yapıyor ve kurumlar personeline en yüksek promosyon ödemesini vermeyi teklif eden bankayla protokol imzalayarak personeline promosyon ödemesi yapılmasını sağlıyor. Kurumların bankalardan promosyon ödemesi almak için 3 sene maaş almak için bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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