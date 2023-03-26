Zam bayramı emeklilerin tansiyonunu yükseltti! 2000 TL maaş farkı o tarihte hesaplara yatacak: Eski maaşı unutturacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olacağını duyurdu. EYT'lilerinde yararlanacağı düzenleme üzerinden Meclis'ten son karar çıktı. En düşük emekli maaşına gelen 2 bin TL artışla beraber AKP'den açıklama gecikmedi. Emekliye yapılan zam düzenlemesine dair tüm detaylar haberimizde.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TLÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, alternatif modelleri içeren çalışmaların duyurusunu yaparken emekliye zam haberini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda müjdeli haber geldi. En düşük emekli maaşına yüzde 36 oranında zam yapılmasıyla beraber güncel rakam 7.500 TL olarak yer aldı. Bu durumda taban aylıklarla beraber kümülatif artış yüzde 114'ü geçerek uygulamaya geçti.
Emekliye gelen zam haberiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığı yükseltme kararı alındı. Milletimize emeklilerimize hayırlı olsun ifadeleri kullandı.