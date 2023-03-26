EKONOMİ
26 Mart 2023 - 14:15

Zam bayramı emeklilerin tansiyonunu yükseltti! 2000 TL maaş farkı o tarihte hesaplara yatacak: Eski maaşı unutturacak

Emekli maaşlarına gelen zam haberiyle beraber gözler ödeme takvimine çevrildi. 2 bin TL maaş farkı ödenirken en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkartıldı. Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaş farkları yatırıldı mı? İşte detaylar...

EKONOMİ
26 Mart 2023 - 14:15
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Zam bayramı emeklilerin tansiyonunu yükseltti! 2000 TL maaş farkı o tarihte hesaplara yatacak: Eski maaşı unutturacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olacağını duyurdu. EYT'lilerinde yararlanacağı düzenleme üzerinden Meclis'ten son karar çıktı. En düşük emekli maaşına gelen 2 bin TL artışla beraber AKP'den açıklama gecikmedi. Emekliye yapılan zam düzenlemesine dair tüm detaylar haberimizde.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, alternatif modelleri içeren çalışmaların duyurusunu yaparken emekliye zam haberini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda müjdeli haber geldi. En düşük emekli maaşına yüzde 36 oranında zam yapılmasıyla beraber güncel rakam 7.500 TL olarak yer aldı. Bu durumda taban aylıklarla beraber kümülatif artış yüzde 114'ü geçerek uygulamaya geçti.



Emekliye gelen zam haberiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığı yükseltme kararı alındı. Milletimize emeklilerimize hayırlı olsun ifadeleri kullandı.

emekliye zam

EMEKLİ ZAMMI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİNE GEÇİLDİ

En düşük 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılmasına karar verildi. Meclis üzerinde yasal düzenlemeler yapılırken hafta içi Meclis'e gelmesi beklenen kararın yasalaşmasına gözler çevrildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Ramazan Bayramına sayılı günler kala heyecanlı bekleyiş başlarken emekli bayram ikramiyelerine gözler çevrildi. Her sene iki kere alınmaya hak kazanılan emekli ikramiyeleri 1100 TL olurken zam haberi geldi. Bakan Bilgin, EYT'lileri de kapsayacak bayram ikramiyeleri için çalışmaları bildirirken derin nefes aldıracak zam haberi geldi.

Bayram ikramiyelerinin 2 bin TL ve 3 bin TL aralığında olması bekleniyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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